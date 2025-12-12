快訊

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

政大推師徒制「英雄實驗室」 打造客製化專案學習　

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學Ｘ實驗學院啟動「英雄實驗室」，採用師徒社群模式，帶領學生解決高難度專案。圖為跨界實驗室上課情形。圖／政大提供
國立政治大學Ｘ實驗學院啟動「英雄實驗室」，採用師徒社群模式，帶領學生解決高難度專案。圖為跨界實驗室上課情形。圖／政大提供

國立政治大學X實驗學院啟動「英雄實驗室」，以「自主探索Ｘ產業實戰」雙軸並行，打造台灣高教史上少見的跨域實踐生態系。計畫由X實驗學院執行長羅文倩領軍，號召橫跨科技、金融、法律、生技、傳播與文化創意等業界人才投入，以師徒制串連學術與產業，打造高教實驗教育。

羅文倩說，AI時代下，有沒有大學文憑，對於畢生求職已不再是關鍵條件，凸顯了傳統教育模式的失效。學生最需要的不再是知識的儲存，而是將知識轉化為行動力與解決方案的能力。

羅文倩形容，傳統大學教育像標準化的工廠流水線，確保每個學生都被打磨成規格統一的零件；X實驗學院與英雄實驗室就像有機農法生態園，這裡不強求作物長得一樣高，而是提供特殊的土壤（第三空間）與資深園丁（業師），讓種子（學生）在內在扎根（心理探索）的同時，也能適應多變的環境。

英雄實驗室採用師徒社群模式，學校邀集陣容堅強的業師群，多為專業科技與軟體產業高階主管、金融投資機構合夥人、新創創辦人、法律、生技醫療、傳產轉型與文化創意產業等業界領袖，業師將擔任學生的生命導師（Mentor）與陪伴者（Tutor）。

政大表示，業師們不以傳統講課，而是將學生拉入真實的產業專案或社會議題中解題，英雄實驗室初步規畫了業師可選擇的七種參與方式，包括TED風格演講、擔任專案導師、參與矽谷行遴選與陪同、以及參加榮格創造力工作坊等。

政大X實驗學院是經教育部核准、具正式學院地位的高教實驗教育機構，X實驗學院副院長陳文玲指出，英雄實驗室將學生視為社會變革中的潛在英雄，目標是追求「向內者強，向外者遠」，幫助學生從挑戰高難度專案中，找到自己的準確定位。

政大校長李蔡彥表示，X實驗學院是政大在高等教育上的戰略突破，希望為傳統校園帶來革命性的典範轉移，是以「心理韌性」為基底，以「跨域實作」為策略，支持高等教育創新嘗試，為台灣培育人才。

X 政大 高教

延伸閱讀

台企銀奪玉山獎雙首獎

捷波三題材催動業績

檢追太子集團跨國洗錢 遊艇管理者千金是政大高材生...爽開賓士上學

就職3周年行程…回政大母校視察指南溪 蔣萬安：和念書時不一樣

相關新聞

壓力大！教師嘆：應付家長各種要求 還要政令宣導當「里長」

第一線教師負擔日益加重，教師直言，要應付家長各種要求外，更淪為政令宣導的單位，宛若里長，壓力大到身心出狀況要用藥物控制，...

政大推師徒制「英雄實驗室」 打造客製化專案學習　

國立政治大學X實驗學院啟動「英雄實驗室」，以「自主探索Ｘ產業實戰」雙軸並行，打造台灣高教史上少見的跨域實踐生態系。計畫由...

百億青年基金助1463人圓夢 賴總統勉學生：每人都是下一個周子瑜

教育部今舉行「青年百億海外圓夢基金計劃成果交流活動」記者會，計畫於114年計1273位透過「海外翱翔組」獲得見習機會，1...

負責人涉體罰…新竹5園所遭撤照！議員爆「拿剪刀戳童嘴」離譜行徑挺市府

新竹市夏姓負責人涉體罰，遭廢止其名下5間幼兒園與補習班，受影響學生達200多人，有家長質疑「罰太重」。新竹市議員林彥甫則...

素養迷航／素養題爆量40人不及格 小六數學段考集體崩潰

108課綱強調素養，如今連國小、且是數學段考的考題字數也「爆量」，甚至比國語考卷還長。家長怒控孩子不僅要算數學，還要先讀懂冗長情境題，班上四分之一的學生不及格，壓力與挫折感爆棚。 素養初衷並非壞事，但是否走火入魔，讓親師生都陷入「素養迷航」？

北市教育團體提4訴求 教育局認同家長應「具名檢舉」

北市議會教育委員會今天舉行國中教育議題探討座談會，教育團體提出4項訴求，包括調降導師基本授課時間、申訴實名制；教育局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。