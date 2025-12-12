政大推師徒制「英雄實驗室」 打造客製化專案學習　

國立政治大學X實驗學院啟動「英雄實驗室」，以「自主探索Ｘ產業實戰」雙軸並行，打造台灣高教史上少見的跨域實踐生態系。計畫由X實驗學院執行長羅文倩領軍，號召橫跨科技、金融、法律、生技、傳播與文化創意等業界人才投入，以師徒制串連學術與產業，打造高教實驗教育。

羅文倩說，AI時代下，有沒有大學文憑，對於畢生求職已不再是關鍵條件，凸顯了傳統教育模式的失效。學生最需要的不再是知識的儲存，而是將知識轉化為行動力與解決方案的能力。

羅文倩形容，傳統大學教育像標準化的工廠流水線，確保每個學生都被打磨成規格統一的零件；X實驗學院與英雄實驗室就像有機農法生態園，這裡不強求作物長得一樣高，而是提供特殊的土壤（第三空間）與資深園丁（業師），讓種子（學生）在內在扎根（心理探索）的同時，也能適應多變的環境。

英雄實驗室採用師徒社群模式，學校邀集陣容堅強的業師群，多為專業科技與軟體產業高階主管、金融投資機構合夥人、新創創辦人、法律、生技醫療、傳產轉型與文化創意產業等業界領袖，業師將擔任學生的生命導師（Mentor）與陪伴者（Tutor）。

政大表示，業師們不以傳統講課，而是將學生拉入真實的產業專案或社會議題中解題，英雄實驗室初步規畫了業師可選擇的七種參與方式，包括TED風格演講、擔任專案導師、參與矽谷行遴選與陪同、以及參加榮格創造力工作坊等。

政大X實驗學院是經教育部核准、具正式學院地位的高教實驗教育機構，X實驗學院副院長陳文玲指出，英雄實驗室將學生視為社會變革中的潛在英雄，目標是追求「向內者強，向外者遠」，幫助學生從挑戰高難度專案中，找到自己的準確定位。

政大校長李蔡彥表示，X實驗學院是政大在高等教育上的戰略突破，希望為傳統校園帶來革命性的典範轉移，是以「心理韌性」為基底，以「跨域實作」為策略，支持高等教育創新嘗試，為台灣培育人才。

