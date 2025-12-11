快訊

壓力大！教師嘆：應付家長各種要求 還要政令宣導當「里長」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
教學現場第一線教師負擔日益加重，教師直言，要應付家長各種要求外，更淪為政令宣導的單位，宛若里長，壓力大到身心出狀況要用藥物控制。報系資料照。
第一線教師負擔日益加重，教師直言，要應付家長各種要求外，更淪為政令宣導的單位，宛若里長，壓力大到身心出狀況要用藥物控制，呼籲應落實行政減壓。教育局允諾，目前已研議增設學校專責行政人力計畫，盼能分擔工作。

北市議會今舉行國中教育議題探討座談會，邀請教師代表討論教育現場所面臨問題，多數教師代表直言，家長對孩子關心愈來愈多，不管導師端、行政端都面臨龐大的壓力，家長不滿申訴，還可能面臨校事會議調查，讓第一線同仁士氣受到嚴重打擊。

教師會理事陳楷元說，校園行政負擔相當繁重，他自己目前就是擔任學校衛生組長，直言學校已成為里辦，都在配合市政府做政令宣導，如公告禁煙區等，甚至有一堆「廢文」公文都要層層處理勞心勞力，自己甚至壓力大到每天要吃抗憂鬱藥物。

此外，北市教師會副理事長沈彥宏說，校園濫訴情形嚴重，許多案件最後都不成立，還有家長希望孩子年級升上去後給同一個導師帶，就投訴高年級導師。全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐指出，檢舉採匿名檢舉不用負擔任何成本，除建議，檢舉應具名外，是否在第一次啟動精進調查時，將調查費用由投訴人支應，類似民事裁判費的概念。

民進黨議員王閔生直言，台北市教師壓力非常大，應思考教師鐘點、薪資如何優化，否則長期以來都是考生的備胎，寧願先到外縣市去，脫北潮越來越嚴重；民眾黨議員陳宥丞說，如涉及刑法、性侵害防治法等法律位階，就由外部處理，如果是一些情緒問題等較輕微事項，應該有機制在校內先基本調查後，再由學校跟局內溝通，不要讓老師在第一線處理這些府級公文。

教育局長湯志民表示，依據行政程序法，匿名檢舉可以不接受與教育部修法方向一致，未來會逐來做，並向教育部建議濫訴罰則等機制。行政減量方面，府級正討論，是否透過聘用專業行政人力協助學校，減輕負擔。

