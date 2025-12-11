快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

聽新聞
0:00 / 0:00

北市教育團體提4訴求 教育局認同家長應「具名檢舉」

中央社／ 台北11日電
台北市議會教育委員會11日召開台北市國中教育議題探討座談會，多名議員及社團法人台北市教師會等教育團體代表與北市教育局官員出席。教育團體提出4訴求，包含改善校事會議濫訴等狀況。中央社
台北市議會教育委員會11日召開台北市國中教育議題探討座談會，多名議員及社團法人台北市教師會等教育團體代表與北市教育局官員出席。教育團體提出4訴求，包含改善校事會議濫訴等狀況。中央社

北市議會教育委員會今天舉行國中教育議題探討座談會，教育團體提出4項訴求，包括調降導師基本授課時間、申訴實名制；教育局表示，認同應具名檢舉，其餘議題會持續努力。

台北市議會教育委員會上午召開台北市國中教育議題探討座談會，國民黨議員張斯綱、台灣民眾黨議員陳宥丞、民進黨議員王閔生、新黨議員侯漢廷及社團法人台北市教師會等教育團體代表與北市教育局官員出席。

教育團體提出4項訴求，包含國中導師基本授課鐘點數應比照全國標準調降、完全中學第8節課後學習輔導鐘點費應取消上限及統一標準、雙北市國中舉辦畢業典禮日期應一致、改善校事會議濫訴應執行實名檢舉。

北市教育局長湯志民說，調整國中導師基本授課時間部分，將研議因應辦法，且已提供如交通及健檢等補助，盼減少導師壓力。針對第8節課後學習輔導鐘點費，此費用由家長負擔，將與家長會討論是否能提升。

湯志民說，校事會議濫訴情形，經教育局調查家長提申訴後成案僅15%，且因調查過程須讓校方勞師動眾，加上造成教師壓力，教育部已研議修正申訴人須具名，北市府立場與教師會雷同，將朝具名申訴為目標。

陳宥丞說，教師代表提到在台北擔任老師有課程多、被投訴多、開銷多，要求教育局應提具體方案，如調降國中導師授課鐘點數、提高薪資等，也認同應要求具名申訴。

王閔生說，北市教師遇到狀況包含國高中生升學壓力、學生青春期行為，但最重要是工作內容及薪資，教育局應增加誘因，否則難以留下人才，若無法解決，會評估當面告知市長蔣萬安相關狀況。張斯綱則建議教育局評估提高國中導師的鐘點費。

教師會代表提到，在台北市工作是同工不同酬，加上部分家長對小朋友有任何需求會透過通訊軟體聯繫，加上許多導師身兼行政職，還要處理家長額外要求，無法處理其餘業務，市府曾提出行政業務減量方向，但至今仍未有所改善。

湯志民表示，對教師會提出狀況會持續與家長會溝通，並積極向中央爭取調整國中導師薪資，已提出配套措施並提升福利，但部分政策還是不足，會持續努力。

北市府 教育局 教師

延伸閱讀

跟進強制投保 北市YouBike這時間沒投保就不能租借

高級中等學校商業類技藝競賽 北市獲獎數倍增

中央封鎖小紅書 張斯綱憂北市微型電商恐爆「斷鏈潮」

輝達落腳AI夯…北市教育局首創推動AI新型態教材配套

相關新聞

百億青年基金助1463人圓夢 賴總統勉學生：每人都是下一個周子瑜

教育部今舉行「青年百億海外圓夢基金計劃成果交流活動」記者會，計畫於114年計1273位透過「海外翱翔組」獲得見習機會，1...

負責人涉體罰…新竹5園所遭撤照！議員爆「拿剪刀戳童嘴」離譜行徑挺市府

新竹市夏姓負責人涉體罰，遭廢止其名下5間幼兒園與補習班，受影響學生達200多人，有家長質疑「罰太重」。新竹市議員林彥甫則...

「蠟燭兩頭燒」特教師需兼任鑑評 新北：專職持續補齊、兼職量低

全國教師工會總聯合會近日公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估，長期處於「蠟燭兩頭...

北市教育團體提4訴求 教育局認同家長應「具名檢舉」

北市議會教育委員會今天舉行國中教育議題探討座談會，教育團體提出4項訴求，包括調降導師基本授課時間、申訴實名制；教育局表示...

「我們都是築夢仔！」 賴總統讚每個人都可能都是周子瑜

賴清德總統11日出席「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流展」，賴總統強調，今天能夠看到這一個成果發表，對他來講也是一個夢想...

鼓勵青年勇敢圓夢 賴清德：舞台國家來搭

賴清德總統上午出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，現場集結了提供青年海外翱翔機會的政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。