「我們都是築夢仔！」 賴總統讚每個人都可能都是周子瑜

賴清德總統11日出席「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流展」，賴總統強調，今天能夠看到這一個成果發表，對他來講也是一個夢想，實現了青年的追夢，讓他的夢想能夠實現，「我們都是築夢仔！」看看每一個團隊分享的成果，例如第一隊跳舞的年輕人，每一個人可能都是周子瑜。

賴總統表示，很高興來參加青年百億海外圓夢基金成果發表會，看到每一位發表成果的青年，都帶著笑容，充滿自信，訴說著這一次築夢過程的點點滴滴。他非常欽佩大家的勇氣，也非常佩服大家認真學習，而且成果豐碩。

賴總統提到，教育部長鄭英耀分享這個計畫的緣起，的確是幾年前他在電視上看到不老騎士，他們的夢想，他也在想自己年輕的時候，也有想要做，但沒有要做的事情，相信很多人都有同樣的遭遇。他曾想郭，如果有機會競選總統，就列為政見並實踐。

賴總統強調，今天能夠看到這一個成果發表，對他來講也是一個夢想，實現了青年的追夢，讓他的夢想能夠實現，「我們都是築夢仔！謝謝你們」。該計畫把每一筆錢充分發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會築夢，團隊也很負責任的去檢討、呈現年輕人追夢的過程。

賴總統指出，這次難得的成果發表會，希望讓更多年輕人來觀摩其他人如何將想法落實為追夢計畫、如何善用政府的舞台築夢踏實，到海外去開拓視野、實現夢想，也邀請家長來參觀並鼓勵孩子築夢。

他提到，學校的老師與孩子相處時間最長、最了解孩子的想法、長處、興趣及可能的發展方向，期盼老師們來參觀成果展，將觀察到的心得提供給學校，讓孩子能順利踏上築夢之旅。

賴總統也說，看看每一個團隊分享的成果，例如第一隊跳舞的年輕人，那可能每一個人可能都是周子瑜，給他們鼓勵一下，跳得非常棒。

賴總統說，教育部分析今年參加的1,463位築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉之間有些許不平衡，因此明年特別寬列30個計畫及300個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子。也感謝所有參與計畫的部會以及海外、國際NGO和學術單位的協助，沒有大家的幫忙是無法達成的。

賴總統表示，希望以第一年成果發表會作為基礎，未來多傾聽年輕人意見，不斷滾動檢討，讓計畫能更好、更貼近年輕人需要，讓大家發揮所長與興趣。

