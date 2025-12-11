鼓勵青年勇敢圓夢 賴清德：舞台國家來搭

賴清德總統上午出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，現場集結了提供青年海外翱翔機會的政府部會與民間組織，同時呈現青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果與成長，展現「夢」你來做，「台」國家來搭的承諾。

對於此「青年圓夢計畫」的緣起，賴清德總統表示是當年在電視看到「不老騎士」的夢想。賴清德指出年輕時也有想要做的事情，卻沒能完成的事，一定也有很多人和自己、不老騎士一樣有相同遭遇。當時想有機會競選總統，把這事列為政見，有幸當上總統，今天看到這成果發表，對自己而言也是夢想的實現。賴清德總統表示，你們的追夢，讓我的夢想能夠實現，我們都是「逐夢仔」，謝謝年輕朋友們。

賴清德總統強調政府把預算妥善的規畫，讓每一筆錢都能發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會逐夢。也期待更多年輕人能夠來參參觀，來看待別人如何把「想法」變成「追夢的計畫」，又如何善用政府的舞台，讓自己能夠逐夢踏實。 賴清德總統（中左）、教育部長鄭英耀（中右），上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。記者黃義書／攝影 賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果，與青年交流，勉勵青年朋友勇敢逐夢。記者黃義書／攝影 賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。賴清德致詞表示政府把預算妥善的規畫，讓每一筆錢都能發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會逐夢。記者黃義書／攝影 賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果，與青年交流，勉勵青年朋友勇敢逐夢。記者黃義書／攝影

