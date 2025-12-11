快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

鼓勵青年勇敢圓夢 賴清德：舞台國家來搭

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
賴清德總統（左二）、環境部長彭啟明（左一）、教育部長鄭英耀（右二）、外交部次長吳志中，上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。記者黃義書／攝影
賴清德總統（左二）、環境部長彭啟明（左一）、教育部長鄭英耀（右二）、外交部次長吳志中，上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。記者黃義書／攝影

賴清德總統上午出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，現場集結了提供青年海外翱翔機會的政府部會與民間組織，同時呈現青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果與成長，展現「夢」你來做，「台」國家來搭的承諾。

對於此「青年圓夢計畫」的緣起，賴清德總統表示是當年在電視看到「不老騎士」的夢想。賴清德指出年輕時也有想要做的事情，卻沒能完成的事，一定也有很多人和自己、不老騎士一樣有相同遭遇。當時想有機會競選總統，把這事列為政見，有幸當上總統，今天看到這成果發表，對自己而言也是夢想的實現。賴清德總統表示，你們的追夢，讓我的夢想能夠實現，我們都是「逐夢仔」，謝謝年輕朋友們。

賴清德總統強調政府把預算妥善的規畫，讓每一筆錢都能發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會逐夢。也期待更多年輕人能夠來參參觀，來看待別人如何把「想法」變成「追夢的計畫」，又如何善用政府的舞台，讓自己能夠逐夢踏實。

賴清德總統（中左）、教育部長鄭英耀（中右），上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中左）、教育部長鄭英耀（中右），上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果，與青年交流，勉勵青年朋友勇敢逐夢。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果，與青年交流，勉勵青年朋友勇敢逐夢。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。賴清德致詞表示政府把預算妥善的規畫，讓每一筆錢都能發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會逐夢。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。賴清德致詞表示政府把預算妥善的規畫，讓每一筆錢都能發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會逐夢。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果，與青年交流，勉勵青年朋友勇敢逐夢。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果，與青年交流，勉勵青年朋友勇敢逐夢。記者黃義書／攝影

賴清德 青年 夢想

延伸閱讀

確保1.25兆軍費預算能保台 林沛祥：先進武器生產應落腳台灣

2026大選5縣市有望藍天變綠地？ 徐國勇：各選區都戰戰兢兢

1.25兆軍費兩度遭封殺…賴總統盼過關 她揪一點酸：冷凍柯建銘掌握不足

南韓稱我「中國（台灣）」仍不改 她指賴總統不敢鬧大：怕流失年輕票

相關新聞

負責人涉體罰…新竹5園所遭撤照！議員爆「拿剪刀戳童嘴」離譜行徑挺市府

新竹市夏姓負責人涉體罰，遭廢止其名下5間幼兒園與補習班，受影響學生達200多人，有家長質疑「罰太重」。新竹市議員林彥甫則...

「蠟燭兩頭燒」特教師需兼任鑑評 新北：專職持續補齊、兼職量低

全國教師工會總聯合會近日公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估，長期處於「蠟燭兩頭...

第10屆TEL機器人大賽決賽霸主出爐 北科大奪冠獲赴日參訪大禮

全球知名半導體製造設備商東京威力科創（TEL）積極推動科普教育，在台子公司稱TEL台灣舉辦第10屆「TEL Robot ...

鼓勵青年勇敢圓夢 賴清德：舞台國家來搭

賴清德總統上午出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，現場集結了提供青年海外翱翔機會的政...

百億青年基金助1463人圓夢 賴總統勉學生：每人都是下一個周子瑜

教育部今舉行「青年百億海外圓夢基金計劃成果交流活動」記者會，計畫於114年計1273位透過「海外翱翔組」獲得見習機會，1...

孩子不會交朋友？社交技巧可以訓練 給父母的教養指南

少子化改變了家庭結構，幼兒因缺乏手足與鄰里互動變得孤立，出現社交困境；父母跟著親職焦慮，幫孩子找朋友成了家長煩惱。幼教專家說，少子化讓兒童交朋友的機會少了，面臨人際關係「練習機會變少」的挑戰。 是否有手足並非決定社交能力好壞的關鍵，為何專家認為，社交不只能教，也能練習得越來越好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。