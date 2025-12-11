鼓勵青年勇敢圓夢 賴清德：舞台國家來搭
賴清德總統上午出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，現場集結了提供青年海外翱翔機會的政府部會與民間組織，同時呈現青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果與成長，展現「夢」你來做，「台」國家來搭的承諾。
對於此「青年圓夢計畫」的緣起，賴清德總統表示是當年在電視看到「不老騎士」的夢想。賴清德指出年輕時也有想要做的事情，卻沒能完成的事，一定也有很多人和自己、不老騎士一樣有相同遭遇。當時想有機會競選總統，把這事列為政見，有幸當上總統，今天看到這成果發表，對自己而言也是夢想的實現。賴清德總統表示，你們的追夢，讓我的夢想能夠實現，我們都是「逐夢仔」，謝謝年輕朋友們。
賴清德總統強調政府把預算妥善的規畫，讓每一筆錢都能發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會逐夢。也期待更多年輕人能夠來參參觀，來看待別人如何把「想法」變成「追夢的計畫」，又如何善用政府的舞台，讓自己能夠逐夢踏實。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言