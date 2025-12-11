百億青年基金助1463人圓夢 賴總統勉學生：每人都是下一個周子瑜

教育部今舉行「青年百億海外圓夢基金計劃成果交流活動」記者會，計畫於114年計1273位透過「海外翱翔組」獲得見習機會，190位則透過築夢工廠組完成圓夢計畫。賴清德總統表示，看了學生到南韓見習Kpop，「跳得非常棒。」相信每一個人都可以是下一個周子瑜。

青年百億海外圓夢基金計畫由申請者提出企劃，首年補助1463位青年實現夢想，今起至12月14日，於台北市華山文創園區辦理成果展。

賴總統致詞時表示，非常欽佩學生的勇氣，也佩服學生認真學習，該計畫緣起來自於騎機車環島的不老騎士們，於是開始反思，年輕時多少有想做但未付諸行動的事，也相信不少人都有類似的際遇，因此將圓夢基金列為青年政見一環。

賴總統談到，國家幫忙搭建舞台，鼓勵青年築夢，希望民眾來看展，了解有什麼夢想可以實踐、到海外拓展視野；也歡迎家長蒞臨看展，看看現在的年輕人不一樣了，年輕人可以築夢，「您的孩子也可以。」；也希望老師能來走一遭，在於老師最了解學生的想法與長處，能把看展後的心得與學生分享。

賴總統也說，當年在新樓醫院當醫師，一名門診女學生表示，希望有朝一日可到韓國學習、從事表演，但當年國家提供的協助遠不如現在，如今看了學生到南韓見習後的舞蹈分享感到非常振奮，相信每一個人都可以是下一個周子瑜。

教育部長鄭英耀則指出，今年獲選名單中經濟弱勢、原住民、偏鄉身份者僅126位，僅占補助人數的8%，教育部研議更友善的申請方式，115年規劃圓夢助力方案，希望透過成長營模式，協助資源較少的青年走入國際，並為特殊境遇青年保留逾300個名額。相信只要願意投資，青年都會將新的能量帶回台灣各個角落。

鄭英耀也表示，成果展不只是展覽，而是青年走向世界的追夢軌跡，過去一年來，教育部與各部會溝通，讓學習不再只限於教室、生活不再只有工作，而是讓青年走進其他國度與文化現場，以自己的方式體驗夢想。

青年鄭捷安前往丹麥考察家具產業，他表示，丹麥是北歐家具文化的基地，能與台灣國產木材、工藝教育對接。希望台灣也能引入可複製的歐洲林業模式，如木材、竹材整合於城市設計內，也希望優化技職培訓與技術傳承的系統。由於在台大兼課，也將哥本哈根皇家設計學院的教材融入課程，從教育端落實林業知識，盼增加國人從事相關職業的意願。 賴清德總統（中左）、教育部長鄭英耀（中右）、外交部次長吳志中，上午出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。記者黃義書／攝影

