負責人涉體罰…新竹5園所遭撤照！議員爆「拿剪刀戳童嘴」離譜行徑挺市府
新竹市夏姓負責人涉體罰，遭廢止其名下5間幼兒園與補習班，受影響學生達200多人，有家長質疑「罰太重」。新竹市議員林彥甫則爆夏旗下幼兒園離譜行徑，包括用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒等，力挺市府做法。目前已啟動配套措施，盡力將對幼兒及學生學習生活的影響降至最低。
夏姓負責人因涉嫌體罰，市府廢止其私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班等立案證書，同時禁止該夏姓負責人2年內申請設立或擔任教職人員。
最近有家長在臉書發文，指夏姓負責人因男童罵髒話，要求抄寫心經，最後打了一下手心，家長與負責人已和解，該班也依法受罰；市府卻同步廢止夏名下其他補習班與幼兒園，影響逾百名學生與數十名教保員。並批評幼兒園與事件無關卻遭「連坐」。
對此林彥甫也還原始末指出，去年8月底，有諾貝兒幼兒園家長的朋友來訊陳情說，朋友透過雲端觀看學校監視器畫面，發現老師不當處罰小孩，有拍打臉部、拿蒼蠅拍打小孩、甚至疑似用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒的動作。
林彥甫說，他了解陳情人的訴求後，立即要求教育處儘速去稽查。教育處當天下午即到幼兒園備分監視器畫面，並啟動相關調查。事後，外部組成的調查小組發現確實有不當管教的事實，並由市府認定委員會做成「教保服務人員對幼兒有不當對待行為」的決議。
林彥甫指出，去年11月初，教育處也依法裁罰兩名行為人23萬元及6萬元，並裁罰夏姓負責人6萬，同時停招1年至今年11月底。因當時教育處積極、秉公處理，所以沒有民眾不服而爆料在媒體版面。
林彥甫認為，教育處這次會做出停業的裁處恐怕是其來有自，他也再次提醒教育處務必做好學生的安置，盡可能提供完整配套，讓對家長、小孩的影響降到最低。
新竹市政府強調，市府以孩子最佳利益為核心考慮，目前已啟動配套措施，盡力將對幼兒及學生學習生活的影響降至最低、妥善處理相關事宜，但也絕不姑息任何形式的違法行為在教育場域發生。
