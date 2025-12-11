校園講座怎麼辦？專家：主題貼近學生、說故事
近年校園講座亂象層出不窮，演講脫序事件、承辦人員聯繫糾紛時有所聞，但也有學校以審慎規畫換得學習成效。虎尾科技大學語言中心專任教授王文仁指出，成功的講座關鍵在於「有共鳴、易吸收、帶得走」，主題應貼近學生需求，講者善用故事、例子與互動，避免空談理論。
王文仁舉例，主持學校通識教育講座時，印象最深刻的是邀請台北曲藝團團長葉怡均，她把表演帶進演講，有嚴謹的演講內容與故事，加上好的演繹，讓學生留下深刻印象，是很棒的講座。
經營教育自媒體頻道的黃仕親指出，校園講座若掌握幾項基本面，品質並非難事。首先，場地不宜選在回音大的大型場館，也應避免讓學生久坐地板。講座時間需準時結束，並提前以座位圖引導學生入場，縮短定位時間；講座進行中，任課教師應協助維持秩序，避免滑手機或睡覺。
黃仕親說，學校應透過問卷檢視講者內容是否合宜，逐步建立符合校風的講員名單。另建議適度提高鐘點費、由學生自行報名參加講座，因為部分講者，除了聽眾數，更注重互動品質與回饋。
台中市何厝國小教務主任蔡昌樺提醒，應先評估講者身分背景是否具爭議，並要求遵守教育規範，包括不得直播、不得攜伴、不得推銷商品或引導加入社群，更不得使用學生影像宣傳。非教育背景者則須提交大綱，排除不雅語言、性平疑慮或商業連結。
