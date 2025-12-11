聽新聞
特教鑑評 台東縣府：已聘2人專職
全國教師工會總聯合會昨公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估。對此，新北市教育局表示，教育部今年補助新北增置十名專職鑑評員額，已有六人到任，餘額持續徵才，優先配置於案量較大、服務範圍較廣的區域。
不過新北市教育局也提到，新北兼職鑑評教師的案量全國偏低，平均每人每年不到五件，「遠低於中央規定的每年十件上限」；若個別老師案量較高，教育局會調整派案或由分區專職人力支援，避免過度負擔。
至於全教總點名特教專職鑑評人員數「掛零」的台東縣府則強調，是資訊解讀上的落差，早已依教育部規定聘任兩名教師擔任專職鑑定評估人力，持續支援特教資源運作。
台東縣府表示，每名校內特教教師每學年接案原則不超過五案，遠低於法規規定的十案上限；超量、複雜或非梯次期間的緊急案件則由專職人員承接，確保教師能專注教學。且提供每案一千一百元的報告撰寫費、每次四百元跨校鑑定與交通補助，並額外給予每天五十元雜費補助。
高雄市教育局則表示，國教署補助高雄市一一三、一一四學年度增置鑑評人員共八名，這些增置人力皆在身心障礙學生鑑定中心辦理鑑評工作，沒有不足額的情形。
