聽新聞
0:00 / 0:00

特教鑑評 台東縣府：已聘2人專職

聯合報／ 記者尤聰光張策郭韋綺／連線報導

全國教師工會總聯合會昨公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估。對此，新北市教育局表示，教育部今年補助新北增置十名專職鑑評員額，已有六人到任，餘額持續徵才，優先配置於案量較大、服務範圍較廣的區域。

不過新北市教育局也提到，新北兼職鑑評教師的案量全國偏低，平均每人每年不到五件，「遠低於中央規定的每年十件上限」；若個別老師案量較高，教育局會調整派案或由分區專職人力支援，避免過度負擔。

至於全教總點名特教專職鑑評人員數「掛零」的台東縣府則強調，是資訊解讀上的落差，早已依教育部規定聘任兩名教師擔任專職鑑定評估人力，持續支援特教資源運作。

台東縣府表示，每名校內特教教師每學年接案原則不超過五案，遠低於法規規定的十案上限；超量、複雜或非梯次期間的緊急案件則由專職人員承接，確保教師能專注教學。且提供每案一千一百元的報告撰寫費、每次四百元跨校鑑定與交通補助，並額外給予每天五十元雜費補助。

高雄市教育局則表示，國教署補助高雄市一一三、一一四學年度增置鑑評人員共八名，這些增置人力皆在身心障礙學生鑑定中心辦理鑑評工作，沒有不足額的情形。

特教 台東

延伸閱讀

高級中等學校商業類技藝競賽 北市獲獎數倍增

「蠟燭兩頭燒」特教師需兼任鑑評 新北：專職持續補齊、兼職量低

台東特教鑑定專職人員「掛零」？ 縣府澄清：2名專職人員實際上線

特教專職鑑評員額10縣市未足額增置 近9成師認工作量沒減輕

相關新聞

負責人涉體罰！竹市5園所遭撤照 家長不滿逾200生被迫轉介

新竹市私立勝成兒童課後照顧中心夏姓負責人遭控體罰，市府依法廢止其名下5間幼兒園與補習班立案，由於旗下學生達200多人，引...

林月琴籲保障偏鄉幼教品質 2-5歲大混齡需配套

立委林月琴、全國幼教產業公會理事長許文菁、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏，上午在立法院舉辦「偏鄉資源被遺忘 教保品質...

教師退休金逐年遞減1.5% 全教產籲政府喊停止血

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉、新北教育工會理事長吳添寶、全國教育產業總工會副理事長林碩杰與台北教育工會理事長李惠蘭，...

專職特教鑑評員 全教總：10縣市未補足

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法二○二三年修法後，增「專職鑑定評估人員」並規範提供合理...

張榮發基金會 戲說品格教育

張榮發基金會品格小劇場推出至迄今已邁入第六年，基金會昨天邀請新北市六所中小學、共二二○位師生，觀看全新戲碼「真正的朋友」...

特教鑑評 台東縣府：已聘2人專職

全國教師工會總聯合會昨公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估。對此，新北市教育局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。