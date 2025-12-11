張榮發基金會 戲說品格教育

張榮發基金會品格小劇場推出至迄今已邁入第六年，基金會昨天邀請新北市六所中小學、共二二○位師生，觀看全新戲碼「真正的朋友」。張榮發基金會執行長鍾德美說，品格小劇場推出迄今巡演場次近百場，投入逾三五○萬元，實際落實創辦人張榮發先生「取之於社會、用之於社會」的行善理念，也盼能進一步深耕學童品格教育。

今年獲得第十七屆「文馨獎」的張榮發基金會，發行免費索取的「道德月刊」近廿年，以生活故事宣揚品德，引起各界廣泛回響。為進一步深耕品格教育，二○二○年起與靖學表演工作室合作，以「校巡小劇場」為名，推陳出新的內容與表演，陪伴下一代健康成長。

基金會昨邀請新北市柑林國小、青山國中小、豐珠中學、瑞亭國小、吉慶國小與三和國小等六所中小學、二二○位師生，觀看專場演出的全新戲碼「真正的朋友」，並參觀長榮海事博物館。

柑林國小謝添達校長除代表六校致贈感謝狀，更提及活動讓孩子們眼界大開，有精彩的戲劇表演，還能走訪長榮海事博物館，親眼欣賞張榮發先生捐出的上千件海事珍藏。

張榮發基金會小劇場以表演為舟、以故事為帆，航行在全台逾百所小學裡，擺渡逾廿七萬人次。透過馬戲、魔術、歌舞與劇場，來談論品德、友誼、環保及校園人際關係，成就並延續了品德教育的佳話。

