聽新聞
0:00 / 0:00

張榮發基金會 戲說品格教育

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
張榮發基金會昨邀請新北市六所中小學、二二○位師生，觀看品格小劇場全新戲碼「真正的朋友」，基金會執行長鍾德美（後排右五）也出席和師生同樂。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會昨邀請新北市六所中小學、二二○位師生，觀看品格小劇場全新戲碼「真正的朋友」，基金會執行長鍾德美（後排右五）也出席和師生同樂。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會品格小劇場推出至迄今已邁入第六年，基金會昨天邀請新北市六所中小學、共二二○位師生，觀看全新戲碼「真正的朋友」。張榮發基金會執行長鍾德美說，品格小劇場推出迄今巡演場次近百場，投入逾三五○萬元，實際落實創辦人張榮發先生「取之於社會、用之於社會」的行善理念，也盼能進一步深耕學童品格教育。

今年獲得第十七屆「文馨獎」的張榮發基金會，發行免費索取的「道德月刊」近廿年，以生活故事宣揚品德，引起各界廣泛回響。為進一步深耕品格教育，二○二○年起與靖學表演工作室合作，以「校巡小劇場」為名，推陳出新的內容與表演，陪伴下一代健康成長。

基金會昨邀請新北市柑林國小、青山國中小、豐珠中學、瑞亭國小、吉慶國小與三和國小等六所中小學、二二○位師生，觀看專場演出的全新戲碼「真正的朋友」，並參觀長榮海事博物館。

柑林國小謝添達校長除代表六校致贈感謝狀，更提及活動讓孩子們眼界大開，有精彩的戲劇表演，還能走訪長榮海事博物館，親眼欣賞張榮發先生捐出的上千件海事珍藏。

張榮發基金會小劇場以表演為舟、以故事為帆，航行在全台逾百所小學裡，擺渡逾廿七萬人次。透過馬戲、魔術、歌舞與劇場，來談論品德、友誼、環保及校園人際關係，成就並延續了品德教育的佳話。

張榮發

延伸閱讀

聯合報「基因科技的十字路口 從醫療希望到倫理風險」 獲人權服務獎

壽山盃高球公益賽即將開跑 愛心勸募助弱勢

歌壇天使！費玉清再度雪中送炭　9年善款已超過千萬助浪浪

宏道獎13日頒獎 基金會攜手新創與書法名家打造全新獎座「湧環」

相關新聞

負責人涉體罰！竹市5園所遭撤照 家長不滿逾200生被迫轉介

新竹市私立勝成兒童課後照顧中心夏姓負責人遭控體罰，市府依法廢止其名下5間幼兒園與補習班立案，由於旗下學生達200多人，引...

林月琴籲保障偏鄉幼教品質 2-5歲大混齡需配套

立委林月琴、全國幼教產業公會理事長許文菁、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏，上午在立法院舉辦「偏鄉資源被遺忘 教保品質...

教師退休金逐年遞減1.5% 全教產籲政府喊停止血

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉、新北教育工會理事長吳添寶、全國教育產業總工會副理事長林碩杰與台北教育工會理事長李惠蘭，...

專職特教鑑評員 全教總：10縣市未補足

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法二○二三年修法後，增「專職鑑定評估人員」並規範提供合理...

張榮發基金會 戲說品格教育

張榮發基金會品格小劇場推出至迄今已邁入第六年，基金會昨天邀請新北市六所中小學、共二二○位師生，觀看全新戲碼「真正的朋友」...

特教鑑評 台東縣府：已聘2人專職

全國教師工會總聯合會昨公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估。對此，新北市教育局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。