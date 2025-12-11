專職特教鑑評員 全教總：10縣市未補足

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法二○二三年修法後，增「專職鑑定評估人員」並規範提供合理待遇，不過根據全國教師工會總聯合會調查，修法至今一年多，全台仍有十縣市未依照補助員額增置足額人力，更有近九成受訪教師反映，未感受到評鑑工作量因此降低。

為了確保教育品質，教育部設有特教評鑑制度，主要是評估特教的行政、課程、教學、資源、輔導等面向，然而也因為評鑑，導致特教師行政負擔過重。為此，教育部修法，增設專職鑑評人員共同辦理鑑評工作。

特教師有感度問卷樣本共一○九三份，調查區間為今年十一月六日至廿八日，各縣市人員及待遇現況由全教總特委會回報。

全教總理事長侯俊良表示，依法，各地方教育局處可自行增置專職的鑑評人員，但目前僅台北市、桃園市、屏東縣僅三縣市有依法增置；九縣市只依據國教署補助的員額增置、十縣市根本未依照補助員額增置足額人力，其中台東縣專職評鑑人員數掛零。

侯俊良談到，調查也發現，特教教師中，知道縣市有設置專職評鑑人員者僅五成八，代表有四成教師不知情；更只有一成申請過專職鑑評支援，八成六的特教師表示「對鑑評工作量降低感到無感」。代表多數特教老師依然處於蠟燭兩頭燒的困境。呼籲中央應與地方討論，到底是哪裡出了問題。

全教總特教主委鍾正信說，當年是看到特教老師必須一邊做鑑定、一邊教學，有時為了鑑評還要請公假，影響到學生受教權才呼籲修法，要求建立專職的鑑定人員加以分工。國教署近年來雖補助國立學校跟各縣市達一百個專職鑑評員額，目前卻只有部分縣市真正達到自行增置也依補助聘足的目標，可見專職人力在各縣市仍極度不足。

針對專職鑑評人員待遇，鍾正信認為，現行規定完成鑑評報告，無論個案評估結果是否是特教生，都將發給一千一百元的費用，卻有縣市認為，非特教生就不發給，明顯違背立法意旨。

教育部表示，國教署自一一三學年起，二年編列近三億，補助縣市增置專職鑑定評估人員、評估報告費及跨校評估費等，近二年已增加八六○名鑑定評估人員，目前共九四一一人。對於部分縣市尚未依照補助核定員額足額進用，國教署已請地方說明未原因，盡速聘足人力。

商品推薦