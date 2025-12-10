快訊

「蠟燭兩頭燒」特教師需兼任鑑評 新北：專職持續補齊、兼職量低

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
全國教師工會總聯合會調查，國教署113、114兩年間補助增置100個專職評鑑員額，相較於整體案量仍是杯水車薪。記者許維寧／攝影
全國教師工會總聯合會調查，國教署113、114兩年間補助增置100個專職評鑑員額，相較於整體案量仍是杯水車薪。記者許維寧／攝影

全國教師工會總聯合會近日公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估，長期處於「蠟燭兩頭燒」的工作負荷，引發各界關注。新北市教育局表示，新北已依中央補助配置專職人力，10名額中已有6人到任，其餘4人正持續公開甄選，並強調「新北特教師案量平均每年不到5件」，明顯低於中央上限。

全教總先前指出，全台仍有近半縣市未補足中央補助之專職鑑評員額，甚至有縣市專職人力掛零；另有逾8成受訪教師認為鑑評工作量並未減輕，制度成效不彰。調查曝光後，外界質疑地方政府未落實修法精神，恐影響特教生鑑定與安置品質。

教育局表示，新北現有約1100名具鑑評資格的特教教師，依規畫由專職與兼職共同辦理鑑評工作。教育部今年補助新北增置10名專職鑑評員額，目前已有6人到任，餘額持續徵才，並優先配置於案量較大、服務範圍較廣的區域。

教育局強調，新北兼職鑑評教師的案量全國偏低，平均每人每年不到5件，「遠低於中央規定的每年10件上限」。若個別老師案量較高，局端會調整派案，或由分區專職人力支援，避免過度負擔。

在待遇部分，全教總曾點名部分縣市未依規發放鑑評費用。對此，新北教育局強調，所有鑑評報告皆「依規定逐案核發1100元」，並持續提醒學校比照程序準時撥付，保障教師權益。

教育局也回應，將持續朝「專業分工」方向精進，包括逐年補足專職人力、辦理心評教師認證與培訓、提升鑑評品質；並已建置「鑑定評估作業系統」，導入自動計分與線上流程，以縮短家長等待鑑定時間，也減輕教師文書負擔。

教育局表示，落實特教鑑評的最終目標，是維護特殊學生受教權、讓鑑評流程更專業、更有效率；未來將依中央規範與本市需求調整人力，持續提升評鑑品質。

