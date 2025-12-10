第10屆TEL機器人大賽決賽霸主出爐 北科大奪冠獲赴日參訪大禮

全球知名半導體製造設備商東京威力科創（TEL）積極推動科普教育，在台子公司稱TEL台灣舉辦第10屆「TEL Robot Combat / 東京威力科創機器人大賽」，總決賽在高雄駁二開打。經過熱血精彩競爭，來自台北科技大學的隊伍「NTUT_CrazyRobot」脫穎而出，擊敗眾多強隊勇奪總冠軍。今年正值TEL台灣30周年，TEL台灣送上高額加碼獎金及赴日參訪的大禮。

回顧本次賽事，結合時下最夯棒球主題與AI元素，參賽隊伍在時間限制下，利用AI輔助機器人進行影像辨識及自主控制，以精湛的投擲技巧，將棒球投入九宮格。下半場的「10力對決」更大相廝殺，機器人的頂尖對決火花四濺，比賽高潮迭起，吸引大批民眾加油助威。

本次賽事最終由北科大的「NTUT_CrazyRobot」獲得總冠軍；亞軍由中央大學、陽明交通大學、清華大學及台灣師範大學四校同學組成的「Future Shark」成功奪下；中正大學「鳳梨好甜4.0」拿下季軍；象徵發揮團隊合作、積極度及運動家精神的「TEL特別獎」頒給中原大學及元智大學組成的隊伍「小新不小心」，他們展現出強大的團隊合作精神，在比賽中合作無間；「創意技術獎」特優由中山大學「威力菜菜撈撈隊」獲得，獎勵前期企劃及影音製作的努力。

當天日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎，以及金屬工業研究發展中心執行長賴永祥亦蒞臨現場給予同學鼓勵，也祝福大會圓滿成功。而除了熱血激烈的機器人對決外，各式各樣的周邊活動也為賽事錦上添花。台灣安川電機(Yaskawa)展出雙腕視覺機器人，不僅能開飲料罐，還能隨著音樂起舞，為參賽者加油打氣；台灣大學機械系郭重顯教授所指導的NTU DogBot研究團隊帶來機器狗Quasar，逗趣的動作頻頻吸引觀客駐足拍照，而TEL台灣推出的AI拍照互動區讓民眾化身為球賽MVP，體驗最新科技力，更能將專屬球員卡帶回家，大小朋友都直呼滿意。

TEL台灣表示，TEL在台深耕30年，致力推動人才培育。舉辦科技賽事。這10年持續深入校園巡迴，觸及超過6萬名學生，吸引超過600支隊伍報名，藉由產學的連結，激發近3,000名同學的想像力，並與時俱進，活用AI，從中累積就業軟硬實力，期待有更多同學積極投入，讓社會看見新世代的夢想與活力。

台灣安川電機在這次大賽中展出的雙腕視覺機器人能開飲料罐。圖／TEL台灣提供

