基隆校園推動AI教學 62名教師AI基礎素養認證、高中AI課超夯

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦「114年度AI啟航・教育新勢能」教育論壇。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉辦「114年度AI啟航・教育新勢能」教育論壇，市長謝國樑表示，AI已成全球城市轉型的關鍵力量，基隆透過教育扎根，培養具國際競爭力的新世代人才。教育處說，已認證62位教師具備AI基礎素養，並在學校課程中融入AI教學。

市長謝國樑說，基隆市政府推動AI產業發展的計畫，基隆將在電力供應無虞的前提之下，努力發展AI數據中心，為了支持這項發展，市政府也與教育界夥伴合作，致力於培養在校學生與在職市民具備AI操作相關知識，這項教育推動工作將涵蓋高中、大學及在職教育，目的是增加基隆的就業機會與產值。

市府教育處長徐嬿立指出，市府近年積極推動校園基礎設備升級、優化AI教學軟體與師資培訓，教育處率先推動「AI先行，百師擁證」計畫，成功認證62位教師具備AI基礎素養，並在學校課程中融入AI教學，例如中山高中已設立AI專班，暖暖高中也正籌備相關課程，教育處並且建置了AI實驗室，提供學校使用高階電腦設備，並有工程師團隊提供支援服務。

今天論壇邀集多位AI產官學界重量級講者參與，包括台灣人工智慧學校校務長蔡明順，分享AI人才培育的戰略；國立台北教育大學副校長劉遠楨，介紹AI融入教學與研究的成果；以及亞洲創新中心執行長陳淑敏，解析AI產業與教育合作的發展機會，為基隆未來的AI教育政策注入前瞻洞見。

AI科技應用當紅，市政府期望能引入新興AI科技的技術團隊，搭配基隆智慧科技園區，在基隆建立AI新創園區，接軌國際。AI時代最重要的資產是人才，基隆市政府將持續投資教育，使學生具備面對未來科技挑戰的能力。

基隆 謝國樑 素養

