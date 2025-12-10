快訊

苗栗縣5所非營利幼兒園辦學績效佳 審議後全數獲續約4年

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園是縣內第4所設立的非營利幼兒園，經審議通過，獲得續約4年。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣公館鄉五穀非營利幼兒園是縣內第4所設立的非營利幼兒園，經審議通過，獲得續約4年。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗縣下學年有5家非營利幼兒園4年合約將到期，縣府教育處召開114學年度第1次非營利幼兒園審議會，這5家全數獲得續約4年。

教育處表示，為減輕家長育兒負擔，縣府積極推動公私協力的非營利幼兒園，由政府無償提供場地及設施設備，並委託具備專業教保的公益法人經營，結合政府與社會資源，提升幼教品質動能。

教育處學前教育科表示，縣府111學年度委託幼兒教育基金會、育達科技大學及伊甸社會福利基金會分別辦理福星、後龍及五穀非營利幼兒園，另外中油福委會及國衛院申請辦理員工子女非營利幼兒園，這次5所非營利幼兒園4年合約即將於114學年度屆期，且5所非營利幼兒園都以連續3學年績效考評優異成績，提出續約經營計畫。

經過非營利幼兒園審議會，核定中油等5所非營利幼兒園續約辦理，契約年度為115至118學年度，這次續約象徵非營利幼兒園模式深受家長肯定，也代表政府推動優質、可負擔教保服務的承諾再度向前邁進。

教育處指出，全縣目前公立幼兒園包括78所國小附幼、12所鄉鎮市立幼兒園，合計90所；私立幼兒園包括準公共幼兒園共有91所，私立幼兒園的招生需求目前核准1.6萬個名額，視需求情況最高可達1.9萬個名額。

屬於「公辦民營」的非營利幼兒園共17所，另有2所職場教保（類似幼兒園）。

國小附幼目前開設的「2歲專班」，原先每一名教師或保育員必須同時照顧8名幼兒，負擔沈重，都希望比照公立托嬰中心保母1比4的配比，減經教保服務人員壓力，縣府今年初宣布114學年度比照托嬰中心的配比，只要有第5名幼兒入園，就增加一名師資員額，這項措施當時為全國各縣市最優的師生比。

教育處指出，依幼兒教育及照顧法規定，國小附幼「2歲專班」可收托2歲至未滿3歲的幼兒，也就是俗稱的「幼幼班」，但照顧專班的幼兒其實比托嬰中心的保母更辛苦，有些幼兒還需要包尿布 ，包括家長、教師工會及校方都反映應將中央規定的1比8師生比調為1比4。

幼兒園 托嬰 教師

