快訊

負責人涉體罰！竹市5園所遭撤照 家長不滿逾200生被迫轉介

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市私立勝成兒童課後照顧中心夏姓負責人遭控體罰，市府依法廢止其名下5間幼兒園與補習班立案，由於旗下學生達200多人，引發家長抗議配套措施不足。幼稚園示意圖。圖／AI生成
新竹市私立勝成兒童課後照顧中心夏姓負責人遭控體罰，市府依法廢止其名下5間幼兒園補習班立案，由於旗下學生達200多人，引發家長抗議配套措施不足。市府強調，處分經審慎評估、依法辦理，並已啟動安置與轉介措施，盡力降低對幼兒與學生的影響。

夏姓負責人因涉嫌體罰，市府廢止其私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班等立案證書，同時禁止該夏姓負責人2年內申請設立或擔任教職人員。

但由於夏姓負責人旗下幼兒園及短期補習班共有逾200名幼兒與學生，市府8日召開安置說明會後，引發部分家長憂心。家長指出，體罰行為應受處理無庸置疑，但相關決策已連帶影響其他孩子的就學安排，使部分家庭一時找不到合適托育與安置管道，認為市府沒有安置配套措施就要家長解決安置問題，是不負責的做法。

新竹市政府教育處回應，夏姓負責人所屬5間機構所作廢止處分，均依據幼兒教育及照顧法及補習及進修教育法等相關法規辦理，並在過程中經過多次與教育部審慎評估與程序確認，決策並非輕率為之。該廢止處分將自明年2月28日起生效。

教育處表示，倘夏姓負責人不服市府處分，應盡速依行政救濟程序提起訴願；市府亦將配合協助轉呈教育部處理，以確保依法行政及當事人之權益，機構所屬教職員之權益亦受勞動法規保障，機構負責人可依規定預為規畫與處理相關事宜，以維護從業人員權益。

有關於家長關心的幼生安置部分，教育處強調，已啟動配套措施，盡力將對幼兒及學生學習生活的影響降至最低。在幼兒園安置部分，教育處將發函每位家長「安置需求表」，於填寫後由專責人員彙整每位家長的意願，協助媒合與安排合適的安置方案，確保就學權益不受影響。

另考量國小學生安親需求，虎林國小將適時增加校內課後照顧班名額，以符應家長所需；如有需要，新竹市補教協會也將協助學生轉班至其他課後照顧服務中心或補習班，市府以孩子最佳利益為核心考慮，妥善處理相關事宜，但也絕不姑息任何形式的違法行為在教育場域發生。

補習 幼兒園 新竹

