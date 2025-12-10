特教專職鑑評員額10縣市未足額增置 近9成師認工作量沒減輕

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會調查，國教署113、114兩年間補助增置100個專職評鑑員額，相較於整體案量仍是杯水車薪。記者許維寧／攝影
為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法112年修法後，增置專職鑑評員額並提供合理待遇。但全國教師工會總聯合會調查，國教署113、114兩年間補助增置100個專職評鑑員額，相較於整體案量仍是杯水車薪。再者，全台有10縣市、45.5％未依照補助員額增置足額人力，86.9%受訪教師更表示，未感受到評鑑工作量降低。

全教總理事長侯俊良表示，目前依法各地方教育主管機關可自行增置專職的鑑評人員，但目前除了台北市、桃園市、屏東縣僅三個縣市有依法增置外，9個縣市約、40.9%只依據國教署補助的員額增置，10縣市、45.5％則是根本未依照補助員額增置足額人力，其中台東縣的專職評鑑人員數更是掛零。

侯俊良指出，調查也發現，特教教師中知道縣市有設置專職評鑑人員者僅58.6%，代表有四成表示不知情；更只有10.9%表示申請過專職鑑評支援；也有86.9%的特教師表示，對鑑評工作量降低感到「無感」，代表多數特教老師依然處於蠟燭兩頭燒的困境。

全教總特教主委鍾正信表示，當年是看到特教老師必須兼做鑑評，形同一邊做鑑定又要一邊教學，有時為了鑑評還要請公假，影響到學生的受教權才呼籲修法，要求建立專職的鑑定人員加以分工。但國教署近一、兩年來雖補助國立學校跟各縣市達100個專職鑑評員額，目前卻只有桃園市、屏東縣等真正達到目標，可見專職人力在各縣市仍極度不足。

針對專職鑑評人員待遇一項，鍾正信說，法定應有待遇如完成鑑評報告將發給1100元的費用，只要完成報告就要發放，但卻有縣市認，若報告調查發現為非特教生就不發給，也明顯違背立法意旨。

侯俊良呼籲，中央應與地方討論，「到底是哪裡出了問題。」若地方有需求，應該盡快向中央提出，也讓中央了解地方縣市政府的困難為何，若要中央協助，應由地方提出問題點，而非一直讓問題續留現場、造成第一線人員困擾。

全教總呼籲，教育部跟各地方政府主管機關都應該正視特教生的受教權，讓國內特教鑑評朝專職為主、兼職為輔的方向邁進，真正落實分工及友善特教職場。

