快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

聽新聞
0:00 / 0:00

林月琴籲保障偏鄉幼教品質 2-5歲大混齡需配套

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立委林月琴（中）、全國幼教產業公會理事長許文菁（右）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（左），上午在立法院舉辦記者會，呼籲不要把孩子當成填班工具，禁止無配套的狀況下幼教大混齡 2-5 歲共同照顧。記者黃義書／攝影
立委林月琴（中）、全國幼教產業公會理事長許文菁（右）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（左），上午在立法院舉辦記者會，呼籲不要把孩子當成填班工具，禁止無配套的狀況下幼教大混齡 2-5 歲共同照顧。記者黃義書／攝影

立委林月琴、全國幼教產業公會理事長許文菁、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏，上午在立法院舉辦「偏鄉資源被遺忘 教保品質不能讓」記者會，呼籲不要把孩子當成填班工具，禁止無配套的狀況下幼教大混齡 2-5 歲共同照顧。

林月琴表示，偏鄉幼兒園在「偏遠地區學校教育發展條例」第22條放寬造成大量園所被迫下收兩歲幼兒，卻沒有任何相應人力與設施設備的補充。林月琴指此政策，在未配套支持偏鄉現場前，而推動了人力失衡、設備不符、班級結構失序的問題。反讓孩子被當成填補人數的工具，非教育政策的本意。

林月琴提出四項訴求指，一、下收兩歲幼兒前，中央須明定且補足人力標準。二、全面改善偏鄉幼兒園設施設備，補足基本安全需求。三、地方不得將填班率作為指標，嚴禁將孩子當數字。四、禁止在無人力及設施設備配套下，實施2-5歲大混齡。

偏鄉 林月琴 人力

延伸閱讀

偏鄉幼園被迫多收2歲童 綠委批：風險轉嫁第一線教保人員

已故政治學者邱垂亮紀錄片問世！生前珍貴身影大揭密

民進黨團：陳玉珍助理費除罪年多領780萬 更等同詐騙無罪

影／助理費除罪化惹議 民進黨團批國民黨修法自肥

相關新聞

林月琴籲保障偏鄉幼教品質 2-5歲大混齡需配套

立委林月琴、全國幼教產業公會理事長許文菁、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏，上午在立法院舉辦「偏鄉資源被遺忘 教保品質...

教師退休金逐年遞減1.5% 全教產籲政府喊停止血

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉、新北教育工會理事長吳添寶、全國教育產業總工會副理事長林碩杰與台北教育工會理事長李惠蘭，...

偏鄉幼園被迫多收2歲童 綠委批：風險轉嫁第一線教保人員

偏鄉幼兒園因法規放寬後，造成大量園所被迫下收2歲幼兒。民進黨立委林月琴今與全國幼教產業工會、靖娟兒童安全文教基金會一同開...

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

在少子化與工作壓力交織下，許多公幼老師心中都曾閃過離職念頭。顧琬婷一畢業就考上正式教師，但進入公幼特教班後，很快感受到外界看不見的壓力；成為母親後顧得了學生，卻顧不了自己的孩子的兩難，讓她決定放下鐵飯碗轉身創業。 究竟她是如何將教室裡的專業延伸，為親子據點注入新生命，並成功開創幼教老師轉職的全新可能？

台灣國際學生設計大賽 2026主題定「韌性」回應永續發展目標

2025台灣國際學生創意設計大賽今天舉辦頒獎典禮，教育部高教司長廖高賢表示，繼今年的「多樣性」，2026年將以「韌性」為...

橫跨52歲到97歲！七大獎無從缺 國家文藝獎得獎名單與理由曝光

歷經六個多月的推薦、提名、評選過程，第24屆「國家文藝獎」今日由國家文化藝術基金會董事長林淇瀁公布第24屆得獎者名單，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。