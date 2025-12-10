聽新聞
0:00 / 0:00
林月琴籲保障偏鄉幼教品質 2-5歲大混齡需配套
立委林月琴、全國幼教產業公會理事長許文菁、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏，上午在立法院舉辦「偏鄉資源被遺忘 教保品質不能讓」記者會，呼籲不要把孩子當成填班工具，禁止無配套的狀況下幼教大混齡 2-5 歲共同照顧。
林月琴表示，偏鄉幼兒園在「偏遠地區學校教育發展條例」第22條放寬造成大量園所被迫下收兩歲幼兒，卻沒有任何相應人力與設施設備的補充。林月琴指此政策，在未配套支持偏鄉現場前，而推動了人力失衡、設備不符、班級結構失序的問題。反讓孩子被當成填補人數的工具，非教育政策的本意。
林月琴提出四項訴求指，一、下收兩歲幼兒前，中央須明定且補足人力標準。二、全面改善偏鄉幼兒園設施設備，補足基本安全需求。三、地方不得將填班率作為指標，嚴禁將孩子當數字。四、禁止在無人力及設施設備配套下，實施2-5歲大混齡。
