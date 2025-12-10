教師退休金逐年遞減1.5% 全教產籲政府喊停止血

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉、新北教育工會理事長吳添寶、全國教育產業總工會副理事長林碩杰與台北教育工會理事長李惠蘭，上午在立法院舉行「立即停砍月退休金 並依物價指數調整 緩解現職教師多繳、少領、延後退之窘境」記者會。

全教產指，立法院12日院會將處理「公立學校教職員退 休資遣撫卹條例」修正草案逕付二讀，其中包含本條例第37條(影響已退教師)以及第38條(影響在職教師)，其為「月退休金逐年遞減」條文，以及第67條有關月退休金「隨消費者物價指數累計成長率調整」等條文修正草案。所影響的不只是目前已退教師的生活，對於85年2月1日後加入職場的純新制現職教師退休的規劃亦影響甚鉅，因此本條例草案的修正，對於整體教育環境的影響更是重要而深遠。

全教產表示，照顧在職及退休教師，就是照 顧國家未來的棟樑。讓教育職場環境更好，退休福利更好，優秀的人才會投入教職場；提升教師尊嚴，就是提升整體國家競爭力。呼籲政府應停止將月退休金逐年遞減1.5%、立即止血；逐年編列經費撥補退撫基金、維護教師尊嚴及基本權益。 全國教育產業總工會理事長林蕙蓉（右三）、新北教育工會理事長吳添寶（左二）、全國教育產業總工會副理事長林碩杰（左三）與台北教育工會理事長李惠蘭（左二），上午在立法院舉行「立即停砍月退休金 並依物價指數調整 緩解現職教師多繳、少領、延後退之窘境」記者會。記者黃義書／攝影

商品推薦