老師去哪了？台東師資荒引爆教育焦慮 招募特教師58次仍無人
台東縣開學至今近3個月，準備放寒假了，仍有多所學校苦尋不到合適教師，有學校甚至辦第58次招募仍乏人問津，再度凸顯偏區師資嚴重短缺的問題。教育處表示，已協助各校招聘，同時整合特教人力，盡力降低對學生受教權的影響。
教育處長蔡美瑤指出，招募58次仍未補實的為「特教缺」。她說，特教、學前特教與專輔教師目前是全國最短缺的3大類，不只台東，即使是6都，也普遍面臨招募困難。為避免幼兒受到影響，教育處已由縣內特教中心整合周邊學校的巡輔教師人力，由跨校支援模式提供服務。
蔡美瑤表示，近年縣府投入經費陸續整建教師宿舍，並依中央規定給予代理教師「全薪資」，希望提高留任率。她說，目前全縣教師員額空留比率，國中達12%、國小11%，在全國22縣市屬於前段水準。
據了解，台東教師招聘困難已不是新議題。除山區與海岸線學校距離市區遙遠、生活機能較弱外，部分學校科別冷門，例如特教、自然、機電專長等，更讓教師意願降低。有學校表示，不把學校最好的條件全部端出來，沒人會來報名。
教育界人士分析，目前全台教師培育量下降，加上新世代更重視生活便利，偏區首當其衝。台東縣幅員狹長、交通耗時，一旦教師有家庭因素或職涯規畫改變，常選擇離開，也導致職缺補實速度趕不上流動率。
教育處強調，將持續透過住宿改善、招募協助與跨校支援，盡全力確保偏區學生不因師資荒而犧牲受教品質。
