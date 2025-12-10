老師去哪了？台東師資荒引爆教育焦慮 招募特教師58次仍無人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣府教育處已協助各校招聘，同時整合特教人力，盡力降低對學生受教權的影響。記者尤聰光／攝影
縣府教育處已協助各校招聘，同時整合特教人力，盡力降低對學生受教權的影響。記者尤聰光／攝影

台東縣開學至今近3個月，準備放寒假了，仍有多所學校苦尋不到合適教師，有學校甚至辦第58次招募仍乏人問津，再度凸顯偏區師資嚴重短缺的問題。教育處表示，已協助各校招聘，同時整合特教人力，盡力降低對學生受教權的影響。

教育處長蔡美瑤指出，招募58次仍未補實的為「特教缺」。她說，特教、學前特教與專輔教師目前是全國最短缺的3大類，不只台東，即使是6都，也普遍面臨招募困難。為避免幼兒受到影響，教育處已由縣內特教中心整合周邊學校的巡輔教師人力，由跨校支援模式提供服務。

蔡美瑤表示，近年縣府投入經費陸續整建教師宿舍，並依中央規定給予代理教師「全薪資」，希望提高留任率。她說，目前全縣教師員額空留比率，國中達12%、國小11%，在全國22縣市屬於前段水準。

據了解，台東教師招聘困難已不是新議題。除山區與海岸線學校距離市區遙遠、生活機能較弱外，部分學校科別冷門，例如特教、自然、機電專長等，更讓教師意願降低。有學校表示，不把學校最好的條件全部端出來，沒人會來報名。

教育界人士分析，目前全台教師培育量下降，加上新世代更重視生活便利，偏區首當其衝。台東縣幅員狹長、交通耗時，一旦教師有家庭因素或職涯規畫改變，常選擇離開，也導致職缺補實速度趕不上流動率。

教育處強調，將持續透過住宿改善、招募協助與跨校支援，盡全力確保偏區學生不因師資荒而犧牲受教品質。

台東縣開學至今近3個月，準備放寒假了，仍有多所學校苦尋不到合適教師，有學校甚至進行第58次招募仍乏人問津。圖／翻攝自教育處官網
台東縣開學至今近3個月，準備放寒假了，仍有多所學校苦尋不到合適教師，有學校甚至進行第58次招募仍乏人問津。圖／翻攝自教育處官網

教師員額 台東 人力

延伸閱讀

基市自來水汙染 教育處1600萬補助各校清水塔、換濾芯、買礦泉水

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪 逼迫多名女學生拍裸照

相隔僅半個月 苗栗頭份再傳中學女生墜樓身亡意外

竹市幼兒園負責人涉體罰 名下5所幼兒園、補習班全廢照

相關新聞

專職特教鑑評員 全教總：10縣市未補足

為改善特教老師長期處於教學、鑑定評估等蠟燭兩頭燒的困境，特殊教育法二○二三年修法後，增「專職鑑定評估人員」並規範提供合理...

特教鑑評 台東縣府：已聘2人專職

全國教師工會總聯合會昨公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估。對此，新北市教育局表...

「蠟燭兩頭燒」特教師需兼任鑑評 新北：專職持續補齊、兼職量低

全國教師工會總聯合會近日公布調查，指多數縣市未補足「專職鑑評人員」員額，導致特教教師仍需兼任鑑定評估，長期處於「蠟燭兩頭...

第10屆TEL機器人大賽決賽霸主出爐 北科大奪冠獲赴日參訪大禮

全球知名半導體製造設備商東京威力科創（TEL）積極推動科普教育，在台子公司稱TEL台灣舉辦第10屆「TEL Robot ...

張榮發基金會 戲說品格教育

張榮發基金會品格小劇場推出至迄今已邁入第六年，基金會昨天邀請新北市六所中小學、共二二○位師生，觀看全新戲碼「真正的朋友」...

校園講座怎麼辦？專家：主題貼近學生、說故事

近年校園講座亂象層出不窮，演講脫序事件、承辦人員聯繫糾紛時有所聞，但也有學校以審慎規畫換得學習成效。虎尾科技大學語言中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。