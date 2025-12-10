偏鄉幼園被迫多收2歲童 綠委批：風險轉嫁第一線教保人員

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委林月琴（中）今與全國幼教產業工會、靖娟兒童安全文教基金會一同開記者會。記者劉懿萱／攝影
偏鄉幼兒園因法規放寬後，造成大量園所被迫下收2歲幼兒。民進黨立委林月琴今與全國幼教產業工會、靖娟兒童安全文教基金會一同開記者會指出，偏鄉附幼未招滿就被要求下收2歲生，卻沒有增加人力，1人照顧2至5歲混齡班級，將風險轉嫁給第一線教保人員，要求中央須明定且補足人力標準。

林月琴指出，只要偏鄉附幼有餘額就能招收滿2歲幼兒，但實際現場反映，地方主管機關把這項規定當作達成收托率指標，有園所甚至反映「每個月都在收新2歲生」，導致班級運作高度不穩定；多名教保人員陳情反映，班上2歲生甚至多於3至5歲幼兒，整體教學活動只能被迫全面配合最低齡孩子需求。

林月琴說，據幼兒教育及照顧法，2歲幼兒的未滿3歲專班，師生比應為1：8，但偏鄉現場普遍出現1人照顧2至5歲混齡班級，且環境設備不符2歲生需求，許多偏鄉園所被迫下收卻未獲得任何補助，沒有經費或時間改善空間，就出現讓2歲幼兒用為4至5歲設計的洗手台、跨班共用廁所、無障礙安全設施不足等問題。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，園所反映，地方要求看到餘額就收，部分園所每月都要新增2歲幼兒入班，導致班級結構完全不穩定；班級活動、教學設計被迫全數降低至最低齡節奏，造成其他年齡幼兒受教權大打折扣，偏鄉孩子已經在資源不足下生活，不能再被制度犧牲一次。

靖娟基金會執行長許雅荏說，我國偏鄉幼兒園政策長期以「降低標準」作為補洞手段，把制度問題轉嫁到最弱勢幼兒身上，現行規定允許偏鄉附幼以1：15的師生比收托2歲幼兒，不僅遠高於國際標準，更忽視不同發展階段幼兒的照顧需求，相較於澳洲、加拿大以加碼資源縮短教育落差，我國卻以降低標準解決行政問題，思想倒退。

林月琴也在記者會上提出訴求，包括下收兩歲幼兒前，中央須明定且補足人力標準、改善偏鄉幼兒園設施設備，補足基本安全需求、地方不得將填班率作為指標、禁止在無人力及設施設備配套下，實施2至5歲大混齡。

教育部國教署學前組副組長郭芝穎指出，考量偏遠地區有2歲幼兒托育需求，因此放寬偏鄉園所有餘額時，可以下收2歲幼兒，至於外界關心的人力，依法可以增聘更多服務員，地方政府若有需要可至國教署申請補助，而設備部分，國教署歷年都有補助改善設施、設備，期待明年地方政府針對幼兒園改善，國教署都願意補助。

