台灣國際學生設計大賽 2026主題定「韌性」回應永續發展目標
2025台灣國際學生創意設計大賽今天舉辦頒獎典禮，教育部高教司長廖高賢表示，繼今年的「多樣性」，2026年將以「韌性」為主題，回應聯合國的永續發展目標。
2025台灣國際學生創意設計大賽76件獲獎名單已於11月6日揭曉，今天舉辦頒獎典禮。年度大獎由台北藝術大學學生洪菀妤的作品「化（Essence）」獲得，她以精湛的數位動畫表現手法，展現「草化羽、葉化身」露水、草葉等天地萬物聚合為一獸，整合簡約的自然元素和傳統樂音，獲評審一致青睞。
數位動畫類金獎由英國創意藝術大學杜赫蒂（James Doherty）的作品「Before Lights Out」獲得，作品其敘述一隻孤單的狗與太空人意外相遇後，一同踏上前往月球的旅程，呈現陪伴、孤獨與追尋的情感張力。
廖高賢表示，今年大賽以「多樣性」為主題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵新世代設計學子從不同的文化、環境與社會面向出發，藉由設計的力量推動多元共融與永續發展，明年將延續類似概念，以「韌性」為主題。
聯合國永續發展目標中提及的「韌性」，包括承受天災、氣候變遷、經濟變動的能力，以及能在受到衝擊後快速恢復，涵蓋環境、工程、教育等多元領域。
