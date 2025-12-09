南市教育局年終成績單 強化建設、教學、守護3核心

台南市教育局今在善化蓮潭國中小舉行「進化．蛻變－教育再升級」年終成果發表會，別出心裁以沉浸式劇場導覽方式，展現今年施政亮點，教育局長鄭新輝會中也強調，未來將優化「建設、教學、守護」三向度品質為核心，深化各項教育軟硬體建設與教學創新。

鄭新輝表示，台南教育以「扎根基礎、迎向未來」為願景，這一年來在各項全國評比屢創佳績，包括樂齡學習績優城市特優、健康促進學校卓越縣市獎、校園資訊基礎環境特優、海洋教育推手獎等，累計獲得超過70項全國第一肯定。

此外，在教育建設方面，新設校沙崙國際高中、蓮潭國中小國中部正式啟用，全市智慧觸控大電視、水擦黑板與節能燈具也全面到位；通學環境則投入超過13.2億完成102校改善；耐震補強目前已改善371棟校舍，針對丹娜絲災後也投入2.45億修復受損校舍。

在教學創新方面，今年度閱讀深耕成果亮眼，布可星球使用量突破3900萬人次；PBL課程與差異化教學全面落實；AI教育更成為全台典範，7成以上學校使用生成式AI工具，並在總統盃AI素養賽奪下佳績。

鄭新輝也說，近年來不斷擴增公幼與非營利幼兒園班級，推動健康體適能、交通安全教育、午餐與食農課程，同時強化特殊教育及英語資優方案；樂齡、社大與數位機會中心服務更讓「有愛學習城市」成為台南亮點。

鄭新輝強調，展望未來，教育局將持續升級校園數位環境、推動生生有平板、深化AI與機器人教育，並完善專業支持網絡，「讓每位孩子都被看見與陪伴。」

