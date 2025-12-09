橫跨52歲到97歲！七大獎無從缺 國家文藝獎得獎名單與理由曝光

歷經六個多月的推薦、提名、評選過程，第24屆「國家文藝獎」今日由國家文化藝術基金會董事長林淇瀁公布第24屆得獎者名單，分別為：作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平。

根據國家文藝獎設置辦法，國家文藝獎的獎勵對象為「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者」，獎勵類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，獎勵總額以七名為限，並自2015年起調整為每兩年辦理一次。

國藝會表示，第24屆國家文藝獎自今年5月開始受理推薦、提名，經過各類複審及決審，每個階段加總、共計有88位提名及評審委員參與其中，最終於今日召開的董事會中通過得獎者名單。七位獲獎的藝文工作者，都以其旺盛的熱忱與生命力，在藝術的道途中努力不懈，並積極開創獨特且具時代性的美學風格，卓然有成：

得獎名單與理由如下

吳明益（54歲），1971年生，現任東華大學華文系教授。投身學院工作，卻從未遠離寫作，於近30年創作生涯中，橫跨多種文類，在國內引發廣泛討論，也在國際文壇引起關注。從2000年迄今，他囊括國內各大文學獎項，也屢獲國際肯定，包括《複眼人》法譯本於2014年獲得法國島嶼文學獎（Prix du livre insulaire）小說類大獎；《單車失竊記》於2018年入選英國布克國際獎（Booker International Prize）；以及《天橋上的魔術師》於2021年獲改編為同名電視劇集。 李再鈐（97歲），1928年生，出身於書畫世家，創作逾一甲子，形式涵蓋雕塑、水墨、書法、立體裝置等多元作品，至今97歲創作不輟，持續展現新意，畢生堅持藝術家風骨。1950年李再鈐受「四六事件」牽連而遭退學。之後在1970年代，他與楊英風、陳庭詩、朱銘等當代雕塑家組成「五行雕塑小集」，突破早年全省美展的主流風格；1983年，他從低限主義藝術出發，創作《低限的無限》等一系列作品。 盧亮輝（87歲），1938年出生於印尼，中國大陸留學、香港工作、台灣落腳。由於獨特的生活經歷，「文化尋根」一直是其創作的一大特色。作品平易近人，且均有獨特的旋律曲線，多次入圍並曾獲傳藝金曲獎。盧亮輝經常以台灣民謠、人文景觀、地方文化等為創作素材，許多作品傳播到中國大陸、香港、澳門及東南亞等地的華人社會。其創作技法與想像，影響國樂樂壇。 林文中（52歲），1973年生，在民族舞家庭中成長，為其藝術生涯奠下深厚基礎。2008年林文中返台創立林文中舞團，在國內持續深耕創作，為勇於突破藝術瓶頸的編舞家。初期創作以極簡抽象為核心，打破劇場空間的想像，而後作品由極簡實驗轉向中大型劇場創作，其中《長河》榮獲第13屆台新藝術獎。近年作品轉而探究社會議題，作品觸及文化身分、權力與再現的社會議題，讓舞蹈成為反思與批判的場域。 王金櫻（79歲），1946年生，藝齡逾70年，曾獲臺北文化獎、臺北市傳統藝術藝師獎，並由文化部指定為「重要傳統表演藝術保存者」（人間國寶）。歷經內台歌仔戲、賣藥團、廣播歌仔戲、電視歌仔戲、精緻歌仔戲等各種技術條件與展演環境的改變，王金櫻以身為演員的身體實踐，到作為導師暨製作人的藝師高度，繼承、書寫、紀錄，再創造以歌仔戲美學為體的劇場當代歷史與劇場性。 簡學義（71歲），1954年生，畢業於東海大學建築系，竹間聯合建築師事務所創辦人。自1986年起，簡學義開始投入建築創作，迄今已近40年。建築作品「誠品中山店」、「鶯歌陶瓷博物館」、「國立海洋科技博物館潮境海洋研究中心」、「台北市網球中心」、「國立台灣大學人文館」、「國家人權博物館」等。他曾獲得三座台灣建築獎首獎，以及多次國家及地方級建築獎項的榮耀。 虞戡平（75歲），1950年生，為培育原住民影視人才的重要推手。1983年的《搭錯車》為其代表作，入圍並獲得第20屆金馬獎多個獎項，立於台灣電影在新舊交替的轉折點上，為一部保有傳統類型電影風格、又融合新電影社會寫實的經典佳作。史詩紀錄片《百年孤寂》，至今持續拍攝30年，以漫長時間、紀錄排灣族臺東縣達仁鄉土坂部落的傳統祭典與生活變遷。

國藝會表示，明年5月15日將於台北表演藝術中心球劇場舉行贈獎典禮，分別贈予七位得獎者獎座乙座及獎金100萬元。

