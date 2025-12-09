24屆國家文藝獎揭曉 吳明益、簡學義、李再鈐、王金櫻、虞戡平等獲獎

第24屆國家文藝獎今天揭曉。得獎名單包括:文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林文中、戲劇類表演藝術家王金櫻（本名王仁心）、建築類建築師簡學義、電影類導演虞戡平。

為獎勵具卓越藝術成就、且持續創作或展演之傑出藝文工作者，國藝會自1997年起每年辦理「國家文藝獎」，針對文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築及電影七個類別，共評選出至多七位得主。2015年起調整為每兩年辦理一次。今年七大類獎項沒有從缺，共選出七位得獎者。

