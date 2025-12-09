快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

24屆國家文藝獎揭曉 吳明益、簡學義、李再鈐、王金櫻、虞戡平等獲獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第24屆國家文藝獎今天揭曉，由國藝會董事長向陽揭曉。記者陳宛茜／攝影
第24屆國家文藝獎今天揭曉，由國藝會董事長向陽揭曉。記者陳宛茜／攝影

第24屆國家文藝獎今天揭曉。得獎名單包括:文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林文中、戲劇類表演藝術家王金櫻（本名王仁心）、建築類建築師簡學義、電影類導演虞戡平。

為獎勵具卓越藝術成就、且持續創作或展演之傑出藝文工作者，國藝會自1997年起每年辦理「國家文藝獎」，針對文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築及電影七個類別，共評選出至多七位得主。2015年起調整為每兩年辦理一次。今年七大類獎項沒有從缺，共選出七位得獎者。

建築師 文學類 音樂

延伸閱讀

影／交響樂搭名畫 國臺交聯手兩美術館「畫映音樂會」 即日起索票

瑞芳區水金九地質公園正式通過指定 展現地景保育決心

日本遊戲公司要求美術應徵者「現場繪圖」 避免AI圖引發爭議

日治時期最後一位留日女畫家：周紅綢──＃名單之後178

相關新聞

新北5所幼兒園共融遊戲場今開箱 教育局：7年投入1.2億元

新北市自108年起補助幼兒園改善遊戲場，教育局今天宣布，大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用，打造專...

24屆國家文藝獎揭曉 吳明益、簡學義、李再鈐、王金櫻、虞戡平等獲獎

第24屆國家文藝獎今天揭曉。得獎名單包括:文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林...

醫師作家陳耀昌告別式 李遠代表頒贈總統褒揚令

醫師作家陳耀昌11月17日辭世，享壽76歲。告別式今天於台北懷愛館舉行，文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令，表彰其一生於醫療...

國中小校園流行1飲品提神！她示警危害青少年：台灣法規太寬鬆

能量飲料主要是用來增強能量、提振精神以及增加運動表現。時代力量黨主席王婉諭發文，稱發現近期許多國中小學生流行購買能量飲料熬夜準備考試或打電動，她解釋了能量飲料對青少年的危害，並指出比起國外，台灣法規對能量飲料過於寬鬆，就算無法禁止，也應要在能量飲料上清楚標示孩子「不宜飲用」。

用光14億再接再厲 文化幣截止使用倒數計時文化部推極致花光點數攻略

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣...

修大學法 學生代表成焦點

大學法廿年沒有大幅修正，民進黨和民眾黨已各自提出修正版本，立法院教育及文化委員會昨召開修法公聽會。教育部允諾納入兩黨的修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。