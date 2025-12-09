新北5所幼兒園共融遊戲場今開箱 教育局：7年投入1.2億元

新北市自108年起補助幼兒園改善遊戲場，教育局今天宣布，大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用，打造專屬幼兒的「能力成長」學習場域，讓幼兒在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。

教育局長張明文表示，新北市自108年起至今投入1.2億元，全面提升幼兒遊戲場安全與共融性，並鼓勵進行遊戲場規劃設計時融入在地特色，達成「區區有共融、園園有特色」目標。

今天啟用的5座遊戲場分別為大崁國小附幼、厚德國小附幼、三芝國小附幼、和平國小附幼及頂溪國小附幼。其中，大崁、厚德及三芝國小附幼等3座遊戲場，以「一起玩」為核心概念，規劃鳥巢鞦韆、4人座翹翹板、多人傳聲筒、桌上型沙坑與無障礙坡道，讓不同能力的幼兒都能共同安全遊玩。

頂溪國小附幼以校本課程「綠野芳蹤，精靈探索樂園」為主題，打造專屬2至6歲幼兒發展的童趣場景，讓孩子在冒險中建立勇氣與自信。

和平國小附幼的遊戲場則是完整呈現石碇在地文化，以「和平之鷹、翱翔天際、展望未來」為設計主軸。打造以大冠鷲為造型的主遊具，結合筒狀溜滑梯、攀爬網、吊樁等挑戰設施象徵乘風高飛，紅色鳥巢鞦韆象徵淡蘭吊橋，地面以小礫石鋪成石碇溪意象，更加入淡蘭古道動植物剪影。

教育局表示，新北將持續以共融遊戲場為核心，讓遊戲不只是放電時刻，更是幼兒學習同理、合作、情緒調節與社交能力的重要場域，透過一座座有特色、有故事的遊戲場，陪伴孩子勇敢探索，也讓幼兒園成為最安全最溫暖的成長基地。 三芝國小附幼打造多人傳聲筒遊戲場。圖／新北教育局提供

