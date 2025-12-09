東海大學打造智慧校園 獲頒「國家永續發展獎」

東海大學以多年深耕永續教育、跨域治理與社會實踐的成果，在全國147所大專院校與企業中脫穎，榮獲行政院國家永續發展委員會頒授「114年國家永續發展獎」教育類最高榮譽，成為以教育實力推動國家永續的典範。

「114年國家永續發展獎」頒獎典禮昨在台大醫院國際會議中心舉行，東海副校長張嘉修代表領獎，他說，這項肯定是東海深耕永續的重要里程碑，更是全校共同努力的成果。

東海大學近年來以「教育實現共好社會與未來」為願景，從智慧治理、再生能源、環境教育到循環經濟，打造可擴散的永續模式。從再生能源裝置量突破4000瓩，到推動博雅4.0與勞作教育4.0，皆展現大學作為永續行動核心力量的貢獻。

東海大學校長張國恩表示，「永續不是短暫的口號，而是大學對國家與下一代的承諾。」他說，東海從校務治理到教育創新全面導入永續概念，不僅推動跨部門智慧治理、建置校務研究平台與永續管理制度，更累積超過1.5萬人次參與環境教育，以具體行動落實大學的公共責任，讓教育真正成為推動台灣前進的力量。

東海大學副校長張嘉修表示，東海從能源轉型到產業合作，已逐步形成可驗證、可複製的治理模式，包括太陽能、風能、沼氣發電、廚餘循環等多元能源系統的建置；33門AI永續課程的推動；與企業合作金額累積突破2億元。

東海大學副校長劉正強調，東海的永續不僅落在校園，更向社會深度擴散，從勞作教育4.0與USR計畫每年吸引逾15萬人次參與，串聯22所大專院校與18所偏鄉學校，推動1300位數位學伴，為縮短城鄉落差與培育青年公民力建立制度化模式，更以東福養生村為核心的高齡友善計畫，更連結8里、12社區，展現大學在高齡治理與社區教育的扎根成果。 東海大學以多年深耕永續教育、跨域治理與社會實踐的成果，榮獲行政院國家永續發展委員會頒授「114年國家永續發展獎」。圖/東海大學提供

