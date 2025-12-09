醫師作家陳耀昌告別式 李遠代表頒贈總統褒揚令
醫師作家陳耀昌11月17日辭世，享壽76歲。告別式今天於台北懷愛館舉行，文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令，表彰其一生於醫療及文學的成就與貢獻，由陳耀昌之子陳智銘代表受贈。
包括前總統蔡英文、衛生福利部長石崇良、食品藥物管理署長姜至剛等人，以及醫界、藝文界代表，亦出席告別式致意。
根據文化部發布新聞稿，陳耀昌1949年生於台南府城，考入國立台灣大學醫學院醫學系，並赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究，返國後於台大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「台灣骨髓移植教父」。
陳耀昌長期關注漢生病患人權，並推動「法醫師法」三讀通過及細胞醫療相關政策，2020年獲「台灣醫療典範獎」。
除醫療領域貢獻外，陳耀昌在文學方面的卓著成就有目共睹，2016年出版「傀儡花」，獲「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，也被公視改編為影集「斯卡羅」，在台灣社會引起廣泛討論；其後陸續完成「獅頭花」、「苦楝花Bangas」、「島之曦」等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。
此外，陳耀昌多部作品並翻譯成外語版本，包括「傀儡花」英、日、韓版，「獅頭花」英、日版，「福爾摩沙三族記」英、日版。
出版陳耀昌多部作品的遠流出版董事長王榮文，接受中央社記者訪問時表示，他與多位陳耀昌生前好友討論過後，將於明年2月25日聯合遠流、印刻、允晨、前衛、財訊等5家出版社，加上瑞福生醫等單位，共同舉辦「陳耀昌先生百日紀念會」，地點在華山文創園區拱廳。
