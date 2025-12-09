快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

醫師作家陳耀昌告別式 李遠代表頒贈總統褒揚令

中央社／ 台北9日電
電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌逝世，享壽76歲，告別式9日在台北市懷愛館舉行，文化部長李遠（中左）代表頒贈總統褒揚令給家屬。中央社記者王騰毅攝　114年12月9日 中央通訊社
電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌逝世，享壽76歲，告別式9日在台北市懷愛館舉行，文化部長李遠（中左）代表頒贈總統褒揚令給家屬。中央社記者王騰毅攝　114年12月9日 中央通訊社

醫師作家陳耀昌11月17日辭世，享壽76歲。告別式今天於台北懷愛館舉行，文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令，表彰其一生於醫療及文學的成就與貢獻，由陳耀昌之子陳智銘代表受贈。

醫師作家陳耀昌告別式9日在台北市懷愛館景行樓景明廳舉行，文化部長李遠（中）出席追思。中央社
醫師作家陳耀昌告別式9日在台北市懷愛館景行樓景明廳舉行，文化部長李遠（中）出席追思。中央社

包括前總統蔡英文、衛生福利部長石崇良、食品藥物管理署長姜至剛等人，以及醫界、藝文界代表，亦出席告別式致意。

根據文化部發布新聞稿，陳耀昌1949年生於台南府城，考入國立台灣大學醫學院醫學系，並赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究，返國後於台大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「台灣骨髓移植教父」。

陳耀昌長期關注漢生病患人權，並推動「法醫師法」三讀通過及細胞醫療相關政策，2020年獲「台灣醫療典範獎」。

除醫療領域貢獻外，陳耀昌在文學方面的卓著成就有目共睹，2016年出版「傀儡花」，獲「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，也被公視改編為影集「斯卡羅」，在台灣社會引起廣泛討論；其後陸續完成「獅頭花」、「苦楝花Bangas」、「島之曦」等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。

此外，陳耀昌多部作品並翻譯成外語版本，包括「傀儡花」英、日、韓版，「獅頭花」英、日版，「福爾摩沙三族記」英、日版。

出版陳耀昌多部作品的遠流出版董事長王榮文，接受中央社記者訪問時表示，他與多位陳耀昌生前好友討論過後，將於明年2月25日聯合遠流、印刻、允晨、前衛、財訊等5家出版社，加上瑞福生醫等單位，共同舉辦「陳耀昌先生百日紀念會」，地點在華山文創園區拱廳。

血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌辭世，告別式9日在台北市懷愛館舉行，前總統蔡英文（左）出席追思。中央社
血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌辭世，告別式9日在台北市懷愛館舉行，前總統蔡英文（左）出席追思。中央社
醫師作家陳耀昌告別式9日在台北市懷愛館景行樓景明廳舉行，醫界、政界、文化界人士齊聚追思，場面莊嚴隆重。中央社
醫師作家陳耀昌告別式9日在台北市懷愛館景行樓景明廳舉行，醫界、政界、文化界人士齊聚追思，場面莊嚴隆重。中央社

延伸閱讀

公共出借權首期補償酬金突破千萬 李遠酬金從3個水煎包飆升為3千元

李遠泛淚看「大濛」 帶受難者舅舅黃梅「回家」

斯卡羅原著作家 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今於台大病逝 享壽76歲

藝人閃兵是否撤回三金獎項 李遠：收回理由不足

相關新聞

新北5所幼兒園共融遊戲場今開箱 教育局：7年投入1.2億元

新北市自108年起補助幼兒園改善遊戲場，教育局今天宣布，大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用，打造專...

24屆國家文藝獎揭曉 吳明益、簡學義、李再鈐、王金櫻、虞戡平等獲獎

第24屆國家文藝獎今天揭曉。得獎名單包括:文學類小說家吳明益、美術類藝術家李再鈐、音樂類國樂作曲家盧亮輝、舞蹈類編舞家林...

醫師作家陳耀昌告別式 李遠代表頒贈總統褒揚令

醫師作家陳耀昌11月17日辭世，享壽76歲。告別式今天於台北懷愛館舉行，文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令，表彰其一生於醫療...

國中小校園流行1飲品提神！她示警危害青少年：台灣法規太寬鬆

能量飲料主要是用來增強能量、提振精神以及增加運動表現。時代力量黨主席王婉諭發文，稱發現近期許多國中小學生流行購買能量飲料熬夜準備考試或打電動，她解釋了能量飲料對青少年的危害，並指出比起國外，台灣法規對能量飲料過於寬鬆，就算無法禁止，也應要在能量飲料上清楚標示孩子「不宜飲用」。

用光14億再接再厲 文化幣截止使用倒數計時文化部推極致花光點數攻略

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣...

修大學法 學生代表成焦點

大學法廿年沒有大幅修正，民進黨和民眾黨已各自提出修正版本，立法院教育及文化委員會昨召開修法公聽會。教育部允諾納入兩黨的修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。