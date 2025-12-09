快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

用光14億再接再厲 文化幣截止使用倒數計時文化部推極致花光點數攻略

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。圖／聯合報系資料照片
2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。圖／聯合報系資料照片

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣APP領用；同時，文化部也分析大數據提供達人使用秘訣，以及鼓勵到獨立書店買書享2點送1點、預先購買青年席位，或是進電影院看場近期的熱門國片，趕快花光今年的文化幣不要省，因為明年的文化幣20多天後又即將入袋。

文化部表示，2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。從使用情形觀察，青年朋友最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業（48%）、表演藝術及文化體驗（18%）、流行音樂（13%）。其中，在青年席位及10月起加碼的「青春觀表藝，票票贈百點」加持下，目前共售出10萬張表演藝術票券，其中51%為青年席位；在國片部分，9月強檔國片相繼上映，文化部順勢推出「秋冬國片正熱鬧 半價回饋好康報到」優惠，帶動國片消費快速累積突破9300萬元。

文化部也特別從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，竟然是初次加入文化幣領用行列的13-15歲「新手」，他以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1914點。

16-22歲的「老手」中，則有對於特定藝文活動偏愛而獲得超高點數回饋的代表。特愛「青年席位」的青年先用1200點買了12張票券，透過「青春觀表藝，票票贈百點」加碼活動獲得1200點後，再去買12張票券，將文化幣的價值翻倍再翻倍；「最強電影迷」從全年度的「結伴看國片」、4至9月的「加倍回饋」，一路到10至12月的「秋冬國片半價回饋」，一年合計使用9次加碼看國片；至於交友廣闊的「邀請碼達人」，分享邀請碼給356位朋友，累積獲得3570點。

文化部表示，剩下20多天的領用時間，推薦還未領用完文化幣的青年兩大使用攻略，包含攻略1的「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。攻略2「快速花光文化幣」，則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

文化部提醒，2025年文化幣領取資格為出生日期在2003年1月1日至2012年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取文化禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用。沒有手機的青年朋友，也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。更多資訊請見文化幣官網https://twcp.moc.gov.tw/。

文化幣

延伸閱讀

《大風之島》文化部、衛福部齊聚首映會 見證樂生阿公阿嬤的生命記憶

公視新任董監事審查程序傳啟動 文化部：積極作業中

說唱藝術保存者陳寶貴辭世 文化部頒贈旌揚狀

公共出借權首期補償酬金突破千萬 李遠酬金從3個水煎包飆升為3千元

相關新聞

用光14億再接再厲 文化幣截止使用倒數計時文化部推極致花光點數攻略

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣...

修大學法 學生代表成焦點

大學法廿年沒有大幅修正，民進黨和民眾黨已各自提出修正版本，立法院教育及文化委員會昨召開修法公聽會。教育部允諾納入兩黨的修...

性暴力被害者一半以上是未成年人 國教盟呼籲教育部補上保護課

國教行動聯盟青年部日前公布《2025 全國青少年最關心的十大議題》調查，蒐集全台 8742 份有效問卷。結果顯示，在眾多...

監委自曝曾遭老師霸凌 至今仍有心理陰影

監察委員小時候竟也曾被老師霸凌過！

7成霸凌案遭輕放 人權會盼完善處理程序

「霸凌成案者有7成僅申誡以下的處分或未處罰，應該加強通報、獨立調查、監測與輔導機制！」

師對生暴力案近年逾半「輕輕放下」 人權會籲政府強化機制並修法

校園師對生暴力仍頻傳，很多通報後慘遭吃案，監察院國家人權委員會調查，從通報、受理、調查、究責到後續輔導階段都有問題，近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。