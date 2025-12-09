快訊

國中小校園流行1飲品提神！她示警危害青少年：台灣法規太寬鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
時代力量黨主席王婉諭發現近期許多國中小學生流行購買能量飲料。 圖／ingimage
能量飲料主要是用來提振精神、增進運動表現。時代力量黨主席王婉諭發文，稱發現近期許多國中小學生流行購買能量飲料熬夜來準備考試或打電動，她解釋能量飲料對青少年的危害，並指出比起國外，台灣法規對能量飲料過於寬鬆，就算無法禁止，也應要在能量飲料上清楚標示孩子「不宜飲用」。

王婉諭在臉書發文，表示近日許多老師向她反映越來越多學生會去買能量飲料來喝，希望她關心。她回家問小孩，也詢問身邊的家長朋友，得知現今的國中、國小的確有很多孩子會為了準備考試、比賽或熬夜打電動，而購買咖啡或能量飲料來喝。

王婉諭認為，此事非同小可，她還在竹科當工程師時，每天都要喝兩杯黑咖啡，同事也經常喝蠻牛、紅牛等能量飲料，這種飲料是為了提升成年人工作效率設計的，裡面的成分有糖、牛磺酸、左旋肉鹼和高劑量咖啡因，對成長中的孩子而言，肯定有影響。

根據美國兒科醫學會的報告，能量飲料中的高劑量咖啡因容易讓孩子心跳失控、失眠，甚至傷到發育中的神經系統、傷害心血管。英國今年立法，將禁止16歲以下孩子購買能量飲料；韓國也已經在2018年禁止高中下的校園販售含有咖啡因的飲料。

王婉諭表示，台灣的法規則寬鬆許多，根據《校園飲品及點心販售範圍》，高中校園禁止販賣碳酸飲品，如果將能量飲料做成沒氣泡的產品，同樣可以在校園內進行販賣。相較之下，歐盟許多國家都有要求，只要飲料每公升咖啡因含量超過150毫克，就要標上不建議兒童引用的警告標語。

王婉諭認為，孩子會喝能量飲料是嚴重的警訊，我們要去思考孩子為何要喝能量飲，是為了玩樂還是為了無止盡的讀書？她覺得孩子睡得好、吃得好才是最重要的，如今孩子壓力大到要喝能量飲料，我們應要改變「病態的文化」。

王婉諭呼籲，政府應要比照國際的標準，如果沒辦法全面禁止，也要在能量飲料上加上「不建議兒童飲用」的標語，同時也要正視孩子們需要好好休息的需求，才能讓他們好好長大。

王婉諭 飲料 能量 咖啡 校園 小學生 國中生 熬夜

相關新聞

能量飲料主要是用來增強能量、提振精神以及增加運動表現。時代力量黨主席王婉諭發文，稱發現近期許多國中小學生流行購買能量飲料熬夜準備考試或打電動，她解釋了能量飲料對青少年的危害，並指出比起國外，台灣法規對能量飲料過於寬鬆，就算無法禁止，也應要在能量飲料上清楚標示孩子「不宜飲用」。

用光14億再接再厲 文化幣截止使用倒數計時文化部推極致花光點數攻略

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣...

修大學法 學生代表成焦點

大學法廿年沒有大幅修正，民進黨和民眾黨已各自提出修正版本，立法院教育及文化委員會昨召開修法公聽會。教育部允諾納入兩黨的修...

性暴力被害者一半以上是未成年人 國教盟呼籲教育部補上保護課

國教行動聯盟青年部日前公布《2025 全國青少年最關心的十大議題》調查，蒐集全台 8742 份有效問卷。結果顯示，在眾多...

監委自曝曾遭老師霸凌 至今仍有心理陰影

監察委員小時候竟也曾被老師霸凌過！

7成霸凌案遭輕放 人權會盼完善處理程序

「霸凌成案者有7成僅申誡以下的處分或未處罰，應該加強通報、獨立調查、監測與輔導機制！」

