國中小校園流行1飲品提神！她示警危害青少年：台灣法規太寬鬆
能量飲料主要是用來提振精神、增進運動表現。時代力量黨主席王婉諭發文，稱發現近期許多國中小學生流行購買能量飲料熬夜來準備考試或打電動，她解釋能量飲料對青少年的危害，並指出比起國外，台灣法規對能量飲料過於寬鬆，就算無法禁止，也應要在能量飲料上清楚標示孩子「不宜飲用」。
王婉諭在臉書發文，表示近日許多老師向她反映越來越多學生會去買能量飲料來喝，希望她關心。她回家問小孩，也詢問身邊的家長朋友，得知現今的國中、國小的確有很多孩子會為了準備考試、比賽或熬夜打電動，而購買咖啡或能量飲料來喝。
王婉諭認為，此事非同小可，她還在竹科當工程師時，每天都要喝兩杯黑咖啡，同事也經常喝蠻牛、紅牛等能量飲料，這種飲料是為了提升成年人工作效率設計的，裡面的成分有糖、牛磺酸、左旋肉鹼和高劑量咖啡因，對成長中的孩子而言，肯定有影響。
根據美國兒科醫學會的報告，能量飲料中的高劑量咖啡因容易讓孩子心跳失控、失眠，甚至傷到發育中的神經系統、傷害心血管。英國今年立法，將禁止16歲以下孩子購買能量飲料；韓國也已經在2018年禁止高中下的校園販售含有咖啡因的飲料。
王婉諭表示，台灣的法規則寬鬆許多，根據《校園飲品及點心販售範圍》，高中校園禁止販賣碳酸飲品，如果將能量飲料做成沒氣泡的產品，同樣可以在校園內進行販賣。相較之下，歐盟許多國家都有要求，只要飲料每公升咖啡因含量超過150毫克，就要標上不建議兒童引用的警告標語。
王婉諭認為，孩子會喝能量飲料是嚴重的警訊，我們要去思考孩子為何要喝能量飲，是為了玩樂還是為了無止盡的讀書？她覺得孩子睡得好、吃得好才是最重要的，如今孩子壓力大到要喝能量飲料，我們應要改變「病態的文化」。
王婉諭呼籲，政府應要比照國際的標準，如果沒辦法全面禁止，也要在能量飲料上加上「不建議兒童飲用」的標語，同時也要正視孩子們需要好好休息的需求，才能讓他們好好長大。
