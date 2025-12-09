修大學法 學生代表成焦點
大學法廿年沒有大幅修正，民進黨和民眾黨已各自提出修正版本，立法院教育及文化委員會昨召開修法公聽會。教育部允諾納入兩黨的修正草案，盡速安排與大學、教師、學生團體座談，凝聚共識，大學校長建議，修法應朝鬆綁和放寬進行，讓各校彈性自主，不用規定太細。
昨天公聽會討論重點包括：大學法修法應如何保障學生自治權限？修法如何調整行政主管投票權、校長遴選委員組成與代表席次比例，以防行政權過度集中？
原大學法規定，校務會議學生代表比例僅全體會議人數十分之一，但民眾黨黨團認為並不足以讓學生能適當表達其意見。提出修法版本調整學生代表人數下限至全體會議人數四分之一，並建議新增「教師代表中未兼行政主管職務人數，以不得少於教師代表人數三分之二為原則」，避免行政端膨脹。
私立科大協進會理事長鄭道明說，有些大學的教師總數少於一百人，而行政職缺是固定的，要教師不兼行政，會有難度；私立大學協進會理事長何明果建議，修法須落實民主，而不是民粹。必須尊重專業，不是靠投票決定。公私立大學定位不同，大學法不需做太細部的規定，應朝鬆綁和放寬，讓各校彈性自主。
教文會召委、立委劉書彬說，這次是民眾黨率先提出修法版本，進度才開始向前，期待教育部盡速提出修法草案送行政院。立委柯志恩則說，提升校務會議的學生代表比率方向是正確的，但必須思考且重視的是「質」，不是「量」。
教育部次長朱俊彰回應，近年大學法修法卡關，可能是因為比較偏向「議題式」的討論。教育部必須從大學的定位，公私立的權責，甚至校長、董事會和校務會議之間的畫分等等通盤討論。譬如，提升公共性是很好的修法方向，但私校鼓勵私人興學，跟公立大學的角色不同。他也強調，「提升」公共性，並不是要「取代」董事會。
