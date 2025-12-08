夏日樂學計畫報名 本土語課程每班補助增至10萬

教育部推動夏日樂學計畫，避免學生在暑假產生夏季學習失落；為鼓勵學校申請夏日樂學計畫的「本土語文活動課程」，115年起每班補助上限提高至10萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，為引領學生暑期增能、做中學習，國民及學前教育署連續11年推動「夏日樂學計畫」，至今累計超過21.5萬人次受惠；為照顧偏遠及離島學校需求，每班可額外補助午餐費新台幣3萬元，非偏遠學校也可編列弱勢生午餐費，114年約2.5萬人次受惠。

已連續9年辦理夏日樂學計畫的澎湖縣馬公國中，114年課程以本土語結合在地褒歌文化與海洋生態，帶領學生走進西嶼二崁聚落學習褒歌、體驗澎湖傳統潮間帶「抱墩漁法」，藉此延續澎湖文化底蘊，同時傳承先民智慧及本土文化。

台南市北門區蚵寮國小則融入社區特色，開設以「寶貝南鯤鯓」為主題的校本課程，引導學生走進社區，跟居民學習製作虱目魚一夜干、以本土語導覽南鯤鯓代天府「囡仔公」銅針插銅幣和金錢壁等傳說，將紙上課程轉化為真實可感觸的體驗活動，傳承本土藝術與文化之美。

國教署表示，夏日樂學計畫透過活動式、沉浸式的課程設計，擴展學生學習視野及興趣，並強化對本土文化及家鄉的認同；為鼓勵學校申請計畫中的「本土語文活動課程」，自115年起，每班補助上限從9萬元提高至10萬元，115年夏日樂學計畫已開始受理線上申請，期待更多學校加入。

