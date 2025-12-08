性暴力被害者一半以上是未成年人 國教盟呼籲教育部補上保護課 

國教行動聯盟青年部日前公布《2025 全國青少年最關心的十大議題》調查，蒐集全台 8742 份有效問卷。結果顯示，在眾多議題當中，「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第三名。此外根據衛福部數據警示：性暴力被害者中一半以上是未成年人。國教盟今開記者會呼籲，教育部應在課程中補上「保護課」，將「性暴力與數位性暴力防治」納入必教內容。

此外，國教盟也呼籲，衛福部應打造兒少友善求助平台，行政院儘速建立跨部會 SOP，讓每個孩子都知道——被傷害時，不會只剩自己。

一名性暴力受害女同學出席分享指出，曾遭校內男同學以違反其意願之方式施以性暴力對待，造成明顯身心不適；另在不知情情況下，遭擅自拍攝、留存私密影像，使其長期處於恐懼與壓力之中。她表示，第一時間向校方求助時，對可行的處理途徑與程序缺乏清楚、兒少友善的說明；在擔心必須反覆陳述、承受釐清質問壓力而可能造成二度傷害的情況下，求助過程充滿阻力。

前台灣性教育學會理事長、輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉表示，現行學校體制中，性教育主要在國中小的「健康教育」與高中職的「健康與護理」課程中實施。但依教育部十二年國教課綱，國小至國中每周僅1節「健康教育」課，高中3年僅有必修兩學分「健康與護理」（相當於36節課）。如此稀少的教學時數，卻須涵蓋「生長、發展與體適能」、「安全生活與運動防護」、「群體健康與運動參與」、「個人衛生與性教育」、「人、食物與健康消費」、「身心健康與疾病預防」等對青少年身心健康影響重大的六個學習主題習。

國教盟指出，現有的性騷擾或數位性暴力防治教育，一方面對「發生前的預防」，如情感關係教育、界線意識、數位公民素養著墨有限；另一方面，就算談到「發生後的補救」，也常停留在大人視角的抽象說明，對學生而言仍然不夠具體可行。目前兒少針對性侵害、性騷擾可使用的求助管道僅113電話與簡訊。在校園端，學校僅能受理「校園性平案件」，一旦事件發生於網路、校外人士或熟識者之間，兒少沒有可以直接進行求助的管道。

