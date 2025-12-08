快訊

師對生暴力案近年逾半「輕輕放下」 人權會籲政府強化機制並修法

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院國家人權委員會今天開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會。記者李成蔭／攝影
監察院國家人權委員會今天開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會。記者李成蔭／攝影

校園師對生暴力仍頻傳，很多通報後慘遭吃案，監察院國家人權委員會調查，從通報、受理、調查、究責到後續輔導階段都有問題，近年案件懲處情況逾半數都僅為申誡以下，建議要介接校安及社政通報系統、建置獨立專業調查機制外，也應修訂相關法律避免有灰色地帶。

我國立法禁止體罰迄今近20年，但校園師對生暴力事件仍頻傳，引發家長憂心；不過教師團體也反映，暴力行為處理新制上路以來，已造成家長濫訴、行政負荷過重等問題。人權會今天開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會說明。

監察委員葉大華指出，人權會啟動調查除發現現有制度未符合兒童權利公約（CRC）外，在函請教育部以線上問券調查後也發現，仍有一定比例學生遭受體罰、言語羞辱或排擠，且這樣的問卷可能有低估情況，實際狀況可能更嚴重。

葉大華說明，當中爭點是，過去很多通報是「師師相護」，不少是「輕輕放下」或吃案，即便有通報，許多僅「校安通報」，在109年訂定「解聘辦法」後，仍有超過65%案件未「社政通報」；在受理階段，109年後調查比例有增加，不過仍有各縣市對「是否受理」的判定流程及標準不同的問題。

另外，調查階段有調查人員能力或相關專業不足問題；究責階段則有許多輕縱情況，106至111學年度調查成案案件有近七成懲處結果皆為申誡以下或未懲處；109年至111學年度，超過六成體罰或霸凌教師行為人懲處結果為申誡以下，即便113年「解聘辦法」重修後，輕縱比例仍與109年至111學年度相當，皆占七成，主要是制度疊床架屋、法條存有灰色地帶；輔導階段上，也未有監測或評估機制避免行為人再犯。

葉大華建議政府，制度面上，應介接校安通報與社政通報，中央或地方主管機關也應建置獨立專業的調查機制，同時加強相關人員兒童權利知能、加強師培與教師專業，教育部也應擬定相關指引及分流機制。另外，也要完善調查人員增能機制，優化不適任教育人員資料庫並建立進階查詢功能，建立輔導及回任前評估機制，分析調查報告以建立防治及預警機制。

葉大華表示，法制面上，除教育法應符合CRC外，也應將「解聘辦法」比照「性平法」、「校園性別事件防治準則」修正、提高法律位階減少過多函釋、盡速修訂「兒少權法」。

監察委員田秋菫也分享，她小時候也是師對生暴力的受害者，老師要有應有的尊重，但也應有機制處理不適任老師，讓孩童避免繼續受害。

監察院國家人權委員會今天開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會，監察委員葉大華（左）、田秋菫（右）出席。記者李成蔭／攝影
