立院舉辦《大學法》修法公聽會 破百位學生會長連署

立法院8日舉辦《大學法》修法公聽會，立委范雲在公聽會中公布破百位學生會長挺大學法修法的連署，他們來自全台灣40多所學校。范雲指出，學生會長是青年公共事務的第一線參與者，破百位學生會長連署力挺同一改革，是史上首次，也凸顯高教改革是台灣重要議題。

范雲回顧一路上推動歷程，《大學法》修正可說命運多舛。早在上屆立法院，她與其他立委及學生共推提升「學生權」版本，得到教文委員會跨黨派支持，毫無保留地出委員會，但很遺憾最終未能二三讀。

本屆立法院，范雲也以教文召委身分召開高教治理公聽會，納入教師團體關心的「教師權」等多元面向，重啟修法討論。

這一年來，再經過與大學校長、主管等各方諮詢，范雲再度和立委伍麗華、張雅琳與師生團體召開記者會，提出「開放、彈性新高教」、「強化師生權益」和「完善治理與監督機制」等三面向，該還給大學彈性的要給、該設底線的也要討論。

范雲說，有許多學生表達，上次修法的2005年、正是他們出生的時候。她提醒，若以20年為尺度，現在的學生、校長、政務官等，屆時可能都已離開當前位置。因此現在修法的討論，其實是為下一世代的高教進行擘畫，提升台灣的教育品質。

范雲表示，教育部目前已回應，對《大學法》修法持開放態度。范雲將持續與各界溝通、討論修法內容，也將監督教育部提出版本，以利在立法院盡速討論、完成修法，回應各界的殷切期盼。

商品推薦