大學法修法院版下會期有譜？教部次長允諾加快腳步

關於大學法修法，教育部常務次長朱俊彰今天表示，樂見各界對於大學校長的角色和校務會議的監督，有更多的期許，但重點不能只在於提升學生代表的比例，或是老師未兼行政代表的比例，也不能只停留「議題式」的討論，而是應該設想下一個世代、30年後的大學，校長、校務會議之間的關係是如何？校長的權責要不要調整？教育部承諾，會納入民眾黨提出的修法版本與各方建議，盡快提出具體修法建議。

立法院教育文化委員會今天舉行「重塑大學自治與校園民主—《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會，針對學生自治權限、校務會議組成、校長遴選委員會代表組成等進行討論。

教文會召委、民眾黨立委劉書彬說，期待教育部盡速提出大學法修法草案送行政院。現在是第四會期，希望下一個會期可以看到教育部提出的大學法修法院版或意見版。

朱俊彰說，在討論校長遴選委員、校務會議定位、老師權益保障、學生自治參與等4個面向之前，可以先思考一下大學的定位，以及公私立學校角色的不同，因為會影響到校長怎麼產生，校務會議和校長、董事會之間的權責義務關係，以及對於老師角色的期待等。

朱俊彰表示，大學法第一條「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨」，在這樣的架構之下，假如要提到老師的保障，例如「研究」這一塊，大學老師的研究能量、服務社會的能量，相對國中小必須擔負更大的責任，因此，如何兼顧老師的保障，以及大學的發展，都是教育部未來評估大學跟老師之間權利義務關係時要考量的。

此外，朱俊彰也提到，大學的任務中，也特別強調服務社會，強調提升文化、培育人才，這就是所謂「公共性」的問題，但這也可以衍生出對公私立學校要求的不同。

目前私立學校的校長遴選較封閉，甚至校務會議的重要決議，最後卻是由董事會決定，因此朱俊彰認為，提升公共性是很好的方向。

「私立學校法」第一條提到，「為促進私立學校多元健全發展，提高其公共性及自主性，以鼓勵私人興學，並增加國民就學及公平選擇之機會，特制定本法。」朱俊彰說，從法條來看，私校顯然跟公立大學的角色不同，因為法條講的是「提升」公共性，但他也強調，並不是要「取代」董事會。

朱俊彰說，要在私校的校長遴選、校務決定上，賦予老師和學生更高強度的參與，提高公共性的方向是沒錯，但因為私校是鼓勵私人興學，這中間的尺寸拿捏，就必須思考董事會跟老師、學生，在校長遴選上，參與的角色是什麼？在校務會議上，校長、董事會還有全校師生三者之間的權責關係又是什麼？這必須一起去討論。

朱俊彰表示，這幾年在大學法修法這邊有點卡關，可能是因為目前都只想到幾個議題，比較偏向「議題式」的討論，如果個別切開，大家都可以提出很多的論述，也都有道理，可是教育部嘗試從大學的定位，公私立的權責，甚至校長、董事會和校務會議之間的畫分等等通盤思考和討論。我們要回歸去設想，期待未來下一個世代、 30年後的大學，校長、校務會議之間的關係是怎麼樣？教育部也會來做一些研究，提供給老師、同學跟校長參考。

他舉例，民國94年大學法全案修正，至少在校務會議這個部分做了很大的調整，把校務會議是「學校的最高決策單位」拿掉，將校務會議和校長行政權的權責做了更清楚的釐清。至於是不是做得更好，大家可以討論。

對於學生自治參與這一塊，朱俊彰表示，教育部高度認可，至於要不要入法？這是一個期待，也是教育部會努力的方向。譬如，學生會的規章、人事、空間等，修法一定會朝這個方向來努力。大學也提出代表性、學生參與度的問題，但如同幾位學生代表所說，這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，「你沒給他決策權，你沒給他賦權，當然學生的參與意願就是低」，如何跳出這個循環，教育部會持續跟學生溝通。

依據民眾黨黨團提出的大學法修法版本，第9條「校長遴選委員會各類成員之比例與產生方式規定，學校校務會議推選之學校代表占全體委員總額2/5。」民眾黨修法版本為：學校校務會議推選之學校代表占全體委員總額2/5，其組成應包含教師代表、大學部及研究所學生代表至少各1名。學生與教師同樣為大學自治之主要參與者，應有權對重大切身的學校經營問題提出意見。為充分保障教師代表出席校務會議時，有效發揮監督之職權及避免行政端膨脹，因此建議修正為，納入兼任行政主管職務教師代表人數限制。

大學法第15條，民眾黨黨團版本為：大學設置校務會議，旨在議決校務重大事務，學生作為學校主體，亦有充分表意權利。原學生代表之比例 僅全體會議人數1/10， 並不足以讓學生能適當表達 其意見。為能充分代表全體 學生表達意見，調整學生代 表人數下限至全體會議人數 1/4。教師代表中未兼行政主管職務人數 ，以不得少於教師代表人 數2/3為原則。

商品推薦