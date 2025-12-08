監委自曝曾遭老師霸凌 至今仍有心理陰影

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

監察委員小時候竟也曾被老師霸凌過！71歲的監委田秋堇在記者會上，自曝曾在小學4年級時被老師針對，只因為在日記中表露真實心聲，就被老師做記號，處罰時還被打得特別大力。她歎說，當時花了很久才走出來，但至今回想起來仍有陰影，盼社會更加重視師對生的霸凌。

國家人權委員會8日舉行「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會。會前田秋堇透露，她曾在小學4年級遭遇師對生霸凌的困境，當時老師發給全班同學日記本，要求寫出心聲，結果她如實寫出不滿老師當時欺負班長的行為，就在上課時被老師當著全班同學的面辱罵。

遭遇言語、肢體霸凌

「後來我媽媽有去學校找校長反映，原本以為問題解決了！」田秋堇歎說，沒想到惡夢才剛開始，由於考試每被扣一分，就要被打一下，她當時考99分，想說只會被打一下，結果輪到她的時候，老師突然對她露出詭異的笑容，然後一棍子下去打得特別大力，原本鬧哄哄的全班就突然安靜下來，大家都嚇到鴉雀無聲。

田秋堇表示，除此之外，老師還會對她有大小不一的言語暴力、冷暴力，還好後來她搬家、轉學到其他地方，才沒有繼續受難。不過她後來花了很多力氣才從霸凌的陰霾走出，至今回想起來還是會有陰影，因此希望社會能更重視霸凌對於兒少心靈的影響。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦