7成霸凌案遭輕放 人權會盼完善處理程序

「霸凌成案者有7成僅申誡以下的處分或未處罰，應該加強通報、獨立調查、監測與輔導機制！」監委葉大華、田秋堇8日公布校園師對生暴力案件調查指出，7成霸凌成案僅輕微究責，且相關安全通報、輔導措施的認知都相當缺乏，因此希望強化調查、不適任教師資料庫與建立回任前評估機制，完善師對生霸凌的防治與改善。

霸凌通報意識不足

國家人權委員會8日舉行「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會。監察委員葉大華指出，教育部雖然從106學年度至今已歷經多次修法，包括設立校事會議、防治校園霸凌因應小組調查處理機制等規範，處理不適任教師問題，但至今體罰事件仍頻傳，且言語暴力狀況有提升，因此需進行廣泛調查。

調查發現，109年修法前，有1.34%霸凌案件未進行校安通報，未進行社政通報的比例則為78.83%，修法後未校安通報下降到0.17%、社政通報下降到67.06%，其中體罰案件進行社政通報的比例為精神暴力案件的2倍，社政通報比例偏低主因是教育人員對於如《兒少權法》等法規意識不足，缺乏辨識暴力樣態的訓練，還有校安與社政通報分工造成延誤。

法規寬鬆導致縱放

另外，修法後啟動調查的案件明顯提升，但對於教師團體指控家長藉此濫訴的指控，數據顯示無法進行此推論；109年有校事會議機制後，啟動調查的比例從39%提升到113年的78%，但各縣市對於「是否受理」的判定流程不一；不成案的案件中，65%認定為情節輕微，35%認為證據不足或未構成法律要件。

「調查人員的專業恐怕不足！」葉大華指出，106到111年學年度調查成案的案件有7成都是申誡以下或未懲處，涉及體罰或霸凌、造成身心嚴重侵害者有54%僅有申誡以下的懲處，顯示許多案件都因為現行法規太過寬鬆，因此遭到輕輕放下（調查小組報告學校常不予採納或減輕懲處），且現行輔導機制未有預防行為人再犯的機制。

加強調查者兒權知能

人權會建議，防治師對生霸凌應該介接校安與社政通報，調查應由中央與地方主管機關建立獨立調查機制，同時加強相關人員的兒權知能，同時建立分流機制，減緩過量投訴，還要改善不適任教育人員資料庫，並建立進階查詢功能，以追蹤行為人是否再犯，還要針對停聘、解聘與不續聘的教育人員建立輔導與回任機制。

田秋堇強調，資料庫相當重要，過去就有案件就是不適任教師第一次被舉報，但最終未起訴，再犯的時候被細心的公務員發現有前科，整個案件才爆發出來。葉大華強調，學習最重要的主體是學生，我國修法要更保障兒少權益。

