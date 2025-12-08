遭遇性騷擾怎麼辦？ 教團籲增保護課時數

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國教盟召開記者會，呼籲政府強化兒少性教育、增設友善求助窗口，減少兒少性案件頻率。（國教盟提供）
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「很多兒少不知道碰到性騷擾該怎麼辦，學校應該將相關內容納入教材！」國教盟等教團8日在記者會指出，青少年相當關心「遇到性騷擾該怎麼辦？」因為過去沒有人教過他們如何自保，呼籲教育部在課程中納入「性暴力與數位性暴力防治」、衛福部打造兒少友善求助平台，讓兒少能更勇於求助，不會不知所措。

不知如何因應性暴力

現場還邀請一位受害女學生訴說經歷，她表示，曾遭校內男同學以違反其意願之方式施以性暴力對待，造成明顯身心不適；另在不知情情況下，遭擅自拍攝、留存私密影像，使其長期處於恐懼與壓力之中，但跟校方求助後，相關程序缺乏清楚、友善兒少的說明，且在詢問案情與反覆陳述對她來說是二度傷害，校園健康教育與性教育仍需補強。

國教行動聯盟8日召開記者會表示，《2025 全國青少年最關心的十大議題》調查中，「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第三名，過去一年多來，「創意私房」、「SCP社群」等非法性影像組織陸續遭揭露，今年南韓又爆發大規模網路性犯罪事件，凸顯數位性暴力在跨國網路平台迅速擴張，而台灣青少年正處於高度暴露卻缺乏教育與求助管道的風險中。

性案件兒少很弱勢

國教盟青年部執行長李雨函強調，根據衛福部性影像處理中心113年度統計資料，被害人年齡層以13–17歲兒少占比（32.9%，342人）最高；衛福部保護司公布的2025上半年性侵害案件中，12–18歲占比亦為所有年齡層最高，未成年受害比例更高達52.6%，顯示青少年身處高風險環境。

「健康教育課程時數不足！」輔大公衛系副教授鄭其嘉指出，國小至國中每週僅1節「健康教育」課，高中3年僅有必修兩學分「健康與護理」，但這麼少的課卻要教「生長、發展與體適能」、「安全生活與運動防護」、「群體健康與運動參與」、「個人衛生與性教育」、「人、食物與健康消費」、「身心健康與疾病預防」等領域，自然無法提供更充分的性教育學習。

防治課程要增加時數

國民黨立委王育敏也強調，早在推動《兒少性剝削防制條例》修法時，她便強力主張「防治課程必須實質增加時數」，法律的嚴懲固然重要，但教育才是保護兒少的第一道防線。她承諾，將全力響應國教盟訴求（增加授課時數、提供友善求助管道與跨部會SOP），持續在國會督促教育部檢討課綱，務必增加健康教育與數位防治的授課時數。

