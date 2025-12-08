家人校園惹風波 賴瑞隆：對方家長接受道歉會持續溝通

快訊

中央社／ 台北8日電

有關家人在校園引發風波，投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆今天受訪說，對方家長願意接受他的道歉，大人間取得一定默契，會持續溝通，要以家人優先。

媒體詢問是否參選到底、回歸競選行程，賴瑞隆說，這段時間會以家人的事情為優先；所有政治人物都會遇到挫折與困難，都要面對，對他來說，有任何的犯錯就是改進，有做得不好的地方就是檢討，未來在政治路上，他會全力以赴把每一件事情做好。

賴瑞隆也指出，競選、政治工作是一時的，但為人父母是一輩子，這是他現在最重要的工作。

賴瑞隆今天現身立法院並接受媒體聯訪，除說明昨天與對方家長見面狀況，也被問到後續選舉議題。

賴瑞隆說，他昨天下午跟對方家長談了一個多小時，經過溝通說明與道歉後，有共識與默契，會以家人們的最大利益為最優先考量，也希望家人們可以安全快樂的學習，這是最重要的事情。

賴瑞隆表示，他昨天也就媒體誇大不實的報導部分，向對方家長說明，感謝對方家長接受他的歉意，也願意主動留下影片，讓各界知道他們有友善、很好的溝通。

此外，媒體也問，這件事情是否跟初選有關。賴瑞隆表示，不要用政治的角度去看待，外面的風聲或傳言對他來說不重要，只要對家人有幫助的任何事情，他都願意做。

賴瑞隆 家人 溝通

