兒涉校園霸凌 賴瑞隆：內心自責 會在反省與改進中前行
面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆上午在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。賴瑞隆表示事件發生後內心自責，但會在反省與改進中前行。
賴瑞隆強調自己身分雖是政治人物，但首先是一位父親，競選是一時、政治是一時，為人父母是一輩子。至於是否會因事件退選，他並未正面回應，只強調政治工作仍會全力以赴，目前的首要任務是陪伴孩子、協助面對問題。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言