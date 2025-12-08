快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

兒涉校園霸凌 賴瑞隆：內心自責 會在反省與改進中前行

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆上午在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。記者林伯東／攝影
面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆上午在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。記者林伯東／攝影

面對兒子涉入校園霸凌事件持續延燒，民進黨立委賴瑞隆上午在立法院出面說明，強調近來最優先處理的仍是孩子的狀況，作為父親的責任無可迴避。賴瑞隆表示事件發生後內心自責，但會在反省與改進中前行。

賴瑞隆強調自己身分雖是政治人物，但首先是一位父親，競選是一時、政治是一時，為人父母是一輩子。至於是否會因事件退選，他並未正面回應，只強調政治工作仍會全力以赴，目前的首要任務是陪伴孩子、協助面對問題。

賴瑞隆 父母

延伸閱讀

兒涉霸凌影響參選高雄市長？賴瑞隆：現以孩子為優先

柯志恩首談賴瑞隆兒霸凌案 「選舉不應該把家人牽扯進來」

兒涉霸凌將轉學 賴瑞隆哽咽致歉

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

相關新聞

基市自來水汙染 教育處1600萬補助各校清水塔、換濾芯、買礦泉水

基隆地區自來水遭受油汙汙染，28所學校受波及。基市府教育處今天表示，已匡列1600萬元災害準備金，補助全市學校清洗水塔、...

不只補助更給陪伴 新北與扶輪攜手打造長期人才培育網

新北市教育局與國際扶輪3490地區日前共同啟動全國首創的「扶輪之子新北家族」計畫，結合跨校、跨世代與跨領域力量，打造一條...

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

近年「講座綜藝化」在校園越來越普遍，學生滑手機、校方邀約準備不足，讓不少作家、專家學者拒絕入校演講，知名作家高詩佳坦言，熱忱已逝，僅接受教師研習邀約。當校園講座被網紅與流量文化侵蝕，要怎麼重建才能回歸教育本質？這場教育困境，學校行政與教師又該如何面對？

藝術和法律的橋樑 劉文仕發表台灣首本藝術法專書 法官太太畫作當封面

隨著藝術投資市場的繁榮發展，愈來愈多與藝術相關的訴訟案件發生。法學博士劉文仕昨發表新書「藝術法：藝術創作者的法律防線，法...

聯合盃作文大賽新北市頒獎 鼓勵學子在AI世代培養人文素養

聯合盃作文大賽今年邁入第19年，今天舉辦新北市區賽頒獎典禮，共有5，936名學生報名參加，是全國最大的考場及寫作平台。今...

聯合盃作文賽新北區頒獎 學生：AI寫不出真情感

第19屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北市府舉行頒獎典禮，此次吸引5936名學生報名，最終評選出210名得獎學生。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。