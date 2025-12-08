不只補助更給陪伴 新北與扶輪攜手打造長期人才培育網

新北市教育局與國際扶輪3490地區日前共同啟動全國首創的「扶輪之子新北家族」計畫，結合跨校、跨世代與跨領域力量，打造一條從國小一路延伸到高中的長期陪伴支持網絡。計畫將透過教育支持金、品格教育、團隊任務與跨文化體驗，從小學五年級起陪伴孩子長達8年，培育具備自信、責任與國際視野的下一代人才。

教育局長張明文表示，陪伴比資助更能改變孩子一生，新北市多年致力推動「長期陪伴式教育扶助」，此次結合國際扶輪70位社友的力量，擴大成跨校、跨世代的陪伴模式。「這不只是補助，而是從小到大的陪伴。」他說，期盼在八年的情感連結與活動歷練中，培養孩子的品格、感恩心與領導力。

教育局說明，該計畫由國際扶輪3490地區總監張煥章發起，號召70位社友投入志工陪伴，共有14所學校、70名具潛力與積極態度的學童參與。張煥章指出，真正能改變孩子生命軌跡的，不是一次性的捐助，而是長期穩定的支持，這正是扶輪長期倡議的「團結行善、永續傳承」精神。

計畫以「家族式陪伴」為核心，從國小五年級一路支持到高中畢業。除每月教育支持金減輕家庭負擔外，也將透過年度成長聚會、品格養成活動、團隊任務及跨文化交流等方式，引導孩子建立自信與責任感，培養感恩態度，並拓展國際視野。教育局表示，未來也將串接扶輪少年服務團與扶輪青年團，讓孩子在每個成長階段都有穩定可依靠的支持力量。

沙崙國小校長徐福海指出，穩定陪伴與典範示範對孩子的影響深遠，期盼參與學童在被照亮的同時，也能逐步成為照亮他人的「那道光」。來自重陽國小的緬甸籍新二代陳同學則說，自己最期待理財課，希望學習如何管理金錢，「以後可以賺多一點錢孝順父母，也能像Uncle和Aunty一樣去幫助別人。」三多國小五年級的高同學也表示，能代表學校成為扶輪之子十分光榮，聽到張總監的勉勵深受感動，希望未來能有能力行善，幫助更多人。

教育局強調，此次跨界合作展現政府、學校與社會力量的最佳整合，開啟教育扶助的新典範。未來將持續擴大公私協力，打造更多具延展性的長期支持系統，從品格、視野到學習能力全面紮根，培育具永續競爭力的新北未來人才。

