聯合盃作文大賽新北市頒獎 鼓勵學子在AI世代培養人文素養

聯合盃作文大賽今年邁入第19年，今天舉辦新北市區賽頒獎典禮，共有5，936名學生報名參加，是全國最大的考場及寫作平台。今年以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，新北市副秘書長龔雅雯表示，即使AI時代的來臨，也不能取代學子們的生活感受、人文思辨及創造力，新北市會繼續迎接第20年。

今年新北市區賽命題主軸圍繞社會情緒學習（SEL），國小分別以中年級組「我引以為傲的好習慣」、高年級組「班上最美的風景」，請考生從不同視角思考自我覺察、人際關係與情緒調節的能力；國中七年級組「負面情緒來臨時，引導考試生思考辨識、感受、表達與管理負面情緒；國中八年級組則引導考生思考「尊重，從理解開始」，並分享觀點或感想；國中九年級組闡述「想法與行動的距離」，思考「想法」與「行動」之間的關係；高中職組則從「當邊緣翻轉為中心」探討在多元社會中展現同理、尊重與自我成長的故事或經驗。

評審閱卷老師們都認為今年得獎的同學，絕不是因為華麗的文句辭藻，而是具有溫度的感受及觀點，可以從生活細微事件中自我察覺、理解，這種真實感受與生命經驗是AI所無法取代的能力。新北市張明文局長表示，寫作不只是語文能力的展現，也是生活中觀察、理解與連結的藝術，閱讀教會孩子理解世界、培養同理心與判斷力，寫作則讓他們學會組織思緒、清楚表達觀點，進而成為具溝通能力、懂創造的新世代公民。 聯合盃作文大賽今天舉辦新北市區賽頒獎典禮，新北市副秘書長龔雅雯（右三）頒獎給第一名的學生。記者潘俊宏／攝影

