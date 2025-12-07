快訊

聯合盃作文賽新北區頒獎 學生：AI寫不出真情感

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市中小學家長協會理事長余定澤（中）頒發各組第四名獎項，表揚表現優異的學生。記者張策／攝影
第19屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北市府舉行頒獎典禮，此次吸引5936名學生報名，最終評選出210名得獎學生。市府表示，在AI時代寫作能力更加重要，學生透過文字展現觀察力、表達力與情感深度，寫出屬於自身的時代聲音。

聯合盃作文大賽2006年創辦以來，成為全台指標性學生寫作競賽。新北連年報名人數居冠，本屆命題以社會情緒學習（SEL）為核心，從自我覺察、情緒調節、人際互動到價值理解，引導學生以生活經驗入文，也展現新北市多年推動閱讀與語文教育的成果。

新北市府副祕書長龔雅雯表示，新北與聯合報系合作舉辦作文賽邁入第19年，明年將迎接第20屆。她指出，近6000人參賽反映新北學生對寫作的熱情，也感謝家長與師長的支持。今年命題強調社會情緒學習，期盼學生從生活脈絡探討自我、理解他人，培養思辨與表達能力。她強調，即使AI普及，人文素養仍是各領域學習的基礎，「閱讀讓我們理解世界，寫作讓我們深入思考。」

聯合報內容長范凌嘉則分享自己的寫作經驗。他說，作文不僅是文筆訓練，更培養創意思維、組織能力與邏輯推理，這些能力將陪伴學生一生，對未來求學、升學與職涯都大有助益。他也恭喜本屆210名獲獎學生，鼓勵持續創作，「寫作是你們一輩子最值得投資的能力。」

新北市中小學家長協會理事長余定澤表示，新北19屆來從未缺席作文賽，因語文能力是所有學習的基礎。在AI時代，更需要精準語言輸出，「要讓AI聽得懂，也要有寫作能力。」感謝聯合報系與市府推動寫作教育。

總評老師邱詩茜指出，今年題目設計形成從自我到社會、從情緒到價值的成長光譜。各組首獎作品能脫穎而出，不只是文筆成熟，而是作者能真誠面對情緒、觀察人際互動，並展現價值思辨深度。她說，AI能生成結構完整的文章，但無法取代學生的真實感受與生命經驗，「真正打動人心的，是思考與情感的重量。」

今年新北區賽得獎學生中，新莊國中八年級的廖天儀已連續4年參賽且屢屢獲獎。她說，今年題目「尊重從理解開始」能引發共鳴，作品以自己在班上曾遭遇不被理解的經驗為起點，再延伸到社會上的同志議題，嘗試從不同立場思考尊重的核心。面對AI時代，她認為寫作仍有不可取代的價值，「AI可以寫文章，但沒有真實的情感。」她說，自己從小就喜歡看書與寫作，未來也會繼續參賽，將生活中的感受和觀察寫進文字裡。

聯合報內容長范凌嘉說，作文不僅是文筆訓練，更培養創意思維、組織能力與邏輯推理，這些能力將陪伴學生一生。記者張策／攝影
新北市教育局長張明文（中）頒發各組第三名獎項，表揚表現優異的學生。記者張策／攝影
新北市政府副祕書長龔雅雯表示，即使AI普及，人文素養仍是各領域學習的基礎。記者張策／攝影
新北市中小學校長協會理事長張明賢（中）頒發各組第五名獎項，表揚表現優異的學生。記者張策／攝影
新北市副祕書長龔雅雯（右三）頒發各組第一名獎項，表揚表現優異的學生。記者張策／攝影
聯合報內容長范凌嘉（右三）頒發各組第二名獎項，表揚表現優異的學生。記者張策／攝影
