Young飛計畫7團隊績優 守護星空、設計心情魔法屋

中央社／ 台北7日電

114年「Young飛全球行動計畫」遴選出7組績優團隊，其中「海島星子」守護星空，推動暗空教育與光害意識；「童心圓」的「心情魔法屋」課程，帶領孩子學習理解與表達自己心情。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，114年「Young飛全球行動計畫」經簡報審查，共遴選出7組績優團隊，每組除可獲得新台幣15萬元獎金，更取得後續赴海外聯結國際組織，或持續執行在地議題行動的提案資格，最高可獲50萬元獎金。

青年發展署署長陳雪玉表示，「Young飛全球行動計畫」推動至今已邁入第8年，累計培訓6302名青年，遴選出180組團隊，聯結1530個國際組織；今年團隊透過多元數位管道，與來自50個國家、208個國際組織交流，並在全國辦理96場次實踐行動，影響5861人次。

獲選績優團隊的「海島星子」，以守護星空為出發點，推動暗空教育與光害意識，推廣暗空保育理念與實踐方法，並透過走讀、遊程與療癒活動，引導大眾重新認識黑夜之美，期待藉此點亮東海岸永續旅遊，讓台灣加入國際暗空守護網絡。

另一組績優團隊「童心圓」以社會情緒學習為基礎，設計以故事、討論、創作為主軸的「心情魔法屋」課程，帶領孩子學習理解與表達自己心情；「樂。斯屬」績優團隊則關注東南亞僑外生在台適應與培力議題，打造跨文化教育支持系統，協助融入環境及穩定生活。

青年署提到，「Young飛全球行動計畫」提供專業培訓、業師輔導及獎勵金，鼓勵青年運用社會創新與設計思考方法，聯結國際組織經驗及實踐在地行動，提升國際視野與行動執行力，期盼更多熱血青年加入Young飛計畫，共同推動永續行動。

團隊 青年 設計

