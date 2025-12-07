首爾發明展 台灣勇奪2項大會首獎

快訊

中央社／ 首爾7日專電

韓國首爾發明展落幕，台灣參展者今年再創佳績，勇奪2項大會首獎、6項特別獎及29金、35銀、29銅，展現台灣創新能量及國際競爭力。

2025首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）3日至6日在首爾COEX會展中心舉行，台灣發明協會率領超過200位參展者、共125件優秀作品參展，在5日頒獎典禮上抱回多項殊榮。

其中，台北城市科技大學成為本屆獲得金牌數最多的大學，更同時榮獲IFIA國際發明總會特別獎。沛怡國際有限公司則奪下象徵研發實力最高肯定的WIPO世界智慧財產權組織特別獎。

勤益科技大學獲得韓國大會特別獎、亞東科技大學榮獲韓國消防大會特別獎、長庚大學奪得印尼大會特別獎，還有台灣團隊榮獲沙烏地阿拉伯大會特別獎，成績遍布多個國際獎項類別。

最受矚目的大會首獎則由2支台灣青少年團隊拿下，包括高雄市龍華國中親子合作團隊及基隆銘傳國中校長帶領的師生團隊。其中銘傳國中獲獎的插座旋轉開關裝置只要輕輕旋轉，就能開關電器，電鍋等只要插著插頭就會運作的電器不必再不停地拔插插頭，增進便利性。

龍華國中開發的則是針對過動症兒童的安撫遊戲「專注力大師」，孩童可透過手勢自由控制電腦音樂，用更簡易、多元的方式吸引過動症孩童的注意力，進而達到安撫的效果。

展中也有許多具有商業化價值的優秀展品，例如拿下沙烏地阿拉伯大會特別獎的反重力椅，來自上海台商子女學校的林百棋從網路影片獲得靈感，利用繩子的張力，創作出既能懸浮、又符合人體工學的椅子。

由光仁中學及香港國際學校學生團隊創作的「益智推推樂」則拿下金獎，靈感來自魔術方塊及華容道遊戲，遊戲盤形似攤平的魔術方塊，但無論如何弄亂都有解法，不受排列限制，這個需要良好空間感的高難度遊戲在展期間就已經吸引觀展人買光6組展覽品。

台灣發明協會理事長張家菊特別感謝駐韓台北代表部教育組組長鄭正凱到頒獎典禮會場宣讀教育部長鄭英耀賀電，對台灣代表團高度讚許讓全體參展師生與團員深感榮耀。

張家菊說明，台灣發明協會2026年初將前往下一站瑞士日內瓦發明展及美國矽谷發明展，未來將持續協助更多國內創新團隊走向國際，讓世界看見台灣的創新思維與技術實力。

