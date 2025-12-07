快訊

基市自來水汙染 教育處1600萬補助各校清水塔、換濾芯、買礦泉水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處今天表示，已匡列1600萬元災害準備金，補助全市學校清洗水塔、汰換水機濾芯及採購礦泉水，確保校園用水安全。圖／基市府教育處提供
基隆地區自來水遭受油汙汙染，28所學校受波及。基市府教育處今天表示，已匡列1600萬元災害準備金，補助全市學校清洗水塔、汰換水機濾芯及採購礦泉水，也持續與台水公司做後續檢測工作，讓師生都能安心用水。

台灣自來水公司第1區管理處在八堵抽水站，設在基隆河面上方裝設的油膜偵測器未如期發揮作用，導致11月27日抽取含油汙的基隆河水，做為新山淨水場供應的自來水原水，造成基隆7萬多戶，新北市汐止區4萬多戶的自來水受波及。

教育處表示，信義、仁愛、中山、安樂及七堵區內的28所學校，位在新山淨水場供水區域。台水公司事後檢測學校用水合格，日前水塔水複測結果也合格，後續會協調台水確認其餘未受檢測的公私立學校及幼兒園，自來水質也符合用水標準。

教育處說，無論學校是否在台水公司供應受汙染自來水範圍，都會補助校方補助水塔清洗、濾芯汰換及礦泉水採購所需經費。台水公司後續檢測，教育處也會追蹤水質檢測名單，並公告結讓親師生放心。

台中市有國中邀魔術師入校演講，冒出「神秘嘉賓」網紅賓賓哥，直播脫序還出現不雅字眼，生涯輔導講座瞬間失控，校長雖立即制止，但事後引發爭議，市長盧秀燕震怒開罰。為何基層教師會說，這恐非偶發事件，而是多年的「講座亂象」終於爆發？ 在經費不足、績效KPI與流量文化夾擊下，校園講座成了核銷手段，網紅則成了吸睛工具，衍生的亂象值得教育單位深思審核與防護機制。

