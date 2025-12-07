聽新聞
0:00 / 0:00
基市自來水汙染 教育處1600萬補助各校清水塔、換濾芯、買礦泉水
基隆地區自來水遭受油汙汙染，28所學校受波及。基市府教育處今天表示，已匡列1600萬元災害準備金，補助全市學校清洗水塔、汰換水機濾芯及採購礦泉水，也持續與台水公司做後續檢測工作，讓師生都能安心用水。
台灣自來水公司第1區管理處在八堵抽水站，設在基隆河面上方裝設的油膜偵測器未如期發揮作用，導致11月27日抽取含油汙的基隆河水，做為新山淨水場供應的自來水原水，造成基隆7萬多戶，新北市汐止區4萬多戶的自來水受波及。
教育處表示，信義、仁愛、中山、安樂及七堵區內的28所學校，位在新山淨水場供水區域。台水公司事後檢測學校用水合格，日前水塔水複測結果也合格，後續會協調台水確認其餘未受檢測的公私立學校及幼兒園，自來水質也符合用水標準。
教育處說，無論學校是否在台水公司供應受汙染自來水範圍，都會補助校方補助水塔清洗、濾芯汰換及礦泉水採購所需經費。台水公司後續檢測，教育處也會追蹤水質檢測名單，並公告結讓親師生放心。
