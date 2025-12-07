快訊

原民青年培育營將升級 導入兩階段培育模式

中央社／ 台北7日電

教育部推動高中原住民青年領袖培育營，115年起將導入兩階段培育模式，高一生參加初階，聚焦文化認同、部落學習，高二生進入高階，著重社會實踐、公共參與。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育具文化認同、社會關懷與國際視野的原住民族青年人才，教育部國民及學前教育署辦理「高級中等學校原住民學生青年領袖培育營」，希望培育原民高中生成長為新世代的領袖人才。

114年辦理5場次研習營，共計236人次學生參與，學員們透過部落踏查、自我探索、文化議題討論及團隊任務等課程，深化族群文化理解，學習以文化為根的領導思維，並在返校服務中實踐所學。

第12屆高階結訓學生延續國際交流傳統，赴紐西蘭奧克蘭、羅托路亞、懷希等地，展開教育與文化參訪。行程包含拜會紐西蘭市政廳、文化園區、博物館及駐奧克蘭台北經濟文化辦事處等地，並與3所學校進行師生交流。

在交流活動中，台灣學生以英文介紹族群與部落文化，並以「行銷台灣」展演呈現原住民樂舞，獲當地師生熱烈回應；毛利學生則以歌舞和儀式回贈，兩地青年透過文化對話與交流。

國教署表示，為持續強化培育效益，自115年起將導入全新「兩階段培育模式」，高一生參加初階（基石階段），聚焦自我探索、文化認同與部落學習；高二生進入高階（飛躍階段），著重社會實踐、公共參與以及國際理解；並自高階結訓學員中遴選25名優秀學生參與國際交流，拓展全球視野，從而以實踐行動回饋部落。

