破碎家庭長大 林作逸：對弱勢生更敏銳

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
新北市成福國小教師林作逸，獲黃昆輝教授教育基金會頒發寶佳教育大愛獎。記者許維寧／攝影
新北市成福國小教師林作逸，獲黃昆輝教授教育基金會頒發寶佳教育大愛獎。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會頒發寶佳教育大愛獎，共計十二位教師獲獎，其中新北市成福國小教師林作逸，是電視劇「我們六個」的人物原型之一。林作逸表示，母親是小學老師，時常回想母親的教導，「她一直給我們正面的鼓勵。」也因為在破碎家庭中長大，讓他更能以同理心幫助弱勢學生。

電視劇「我們六個」改編自真實案件李月桂案。當年李月桂以第三者入主林家，後用滾水將林男元配燙死，迫使六名子女入住育幼院。李月桂出獄後與林男生下一子，卻在一時情緒激動下將兒子拋出火車外，造成該子智力嚴重受損。廿年後，李月桂一次與林男爭吵下用電鍋將其砸死，最終病逝獄中。林家六子女的際遇也被改編成電視劇。

排行老三的林作逸，執教卅五年，他結合社工師的實物銀行並與宗教單位推行課後照顧，幫助學科落後學生推動學習輔導，還成立反毒社團，協助出監後的學生改善人際關係，昨獲頒寶佳教育大愛獎。

「我比別人多一些敏銳。」林作逸表示，生長在破碎家庭、面對家中的無助，自然更關心破碎家庭出身的孩子。長年任職「非山非市」學校的他說，看見了很多孩子的能與不能，家長希望子女脫貧但苦無方法、希望子女向學但又沒空安排時間，才希望由學校拉拔，先讓學生擁有舞台、有事做，自然可看見可能性。

新北市豐珠中學中途之家教師江佳盈，其學生多是受少年刑案列管中輟、偷竊、吸毒的少女。江佳盈從學校未具備任何版畫設備開始，為學生爭取教學資源，從草圖、製版到壓印，失敗失誤到對位精準，讓學生作品勇奪全國優異成績，也一併獲得殊榮。

相關新聞

民樂書坊「說故事」 相中大稻埕

元宇宙時代，實體書店還會存在嗎？在台灣，一間間書店宣布關門大吉，不過在英國，實體書店卻從去年起逆勢成長，連鎖書店水石(W...

60歲開書店 廖志峰背水一戰

「我是背水一戰，想知道出版未來還有沒有路。」近期陸續傳來淡水有河書店、政大書城花蓮店等知名書店收攤的消息，允晨文化發行人...

校園新鮮事／恆春工商打敗大學生 機器人賽橫掃金銀銅

AI機器人為全球最夯科技，屏東恆春工商雖位於台灣最南端，學生學習新科技不落人後，連續5年參加「全國智能科技創新應用機器人...

立委提案國防大學增文職副校長 李文忠：更應鼓勵軍校生自由思考

民進黨立委王定宇提案修法，在國防大學增設文人副校長，以強化學術創新。國防安全研究院前執行長李文忠認為，過去曾有類似構想，...

雙親被害育幼院內長大 電視劇《我們六個》林家次子獲教育大愛獎

黃昆輝教授教育基金會今天頒發「寶佳教育大愛獎」，獲獎者計12位教師。電視劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，劇...

