校園新鮮事／恆春工商打敗大學生 機器人賽橫掃金銀銅

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東恆春工商學生參加今年「全國智能科技創新應用機器人競賽」，在兩個組別囊括金、銀、銅牌。圖／恆春工商提供
屏東恆春工商學生參加今年「全國智能科技創新應用機器人競賽」，在兩個組別囊括金、銀、銅牌。圖／恆春工商提供

AI機器人為全球最夯科技，屏東恆春工商雖位於台灣最南端，學生學習新科技不落人後，連續5年參加「全國智能科技創新應用機器人競賽」均獲得佳績，今年更打敗強敵，一舉囊括金、銀、銅牌。

恆商資訊科與電子科共16名學生分成5隊報名參加「AI視覺辨識飆風機器人組」與「智慧小車遙控競速組」競賽，均包辦金、銀、銅牌。其中AI視覺辨識組含大學生，但恆商學生越級打怪擊敗各地大學生，毫不遜色。

電子科主任林維寬與資訊科主任許斐菁這對夫妻檔，是恆商博得佳績的幕後推手，林維寬負責遙控車設計、輪子校正、保養、潤滑等硬體；許斐菁負責教程式，夫妻倆分工合作帶出好成績。

林維寬說，學生賽前1個半月開始集訓，放學後每天留校練習逾1小時，賽前一周假日也到校練習，從不喊苦，有問題還會要求留下來。電子二甲趙凱凡獨得兩面金牌，成績最佳；去年獲金牌的李祐安、初次參賽的張柏彥、新生張淳政都有好成績。校長何峻誠說，在縣府「高科技產業人才培育計畫」補助下，城鄉數位差距漸縮，才能屢創佳績。

AI 機器人 恆春 大學生 科技 數位

