聽新聞
0:00 / 0:00
校園新鮮事／恆春工商打敗大學生 機器人賽橫掃金銀銅
AI機器人為全球最夯科技，屏東恆春工商雖位於台灣最南端，學生學習新科技不落人後，連續5年參加「全國智能科技創新應用機器人競賽」均獲得佳績，今年更打敗強敵，一舉囊括金、銀、銅牌。
恆商資訊科與電子科共16名學生分成5隊報名參加「AI視覺辨識飆風機器人組」與「智慧小車遙控競速組」競賽，均包辦金、銀、銅牌。其中AI視覺辨識組含大學生，但恆商學生越級打怪擊敗各地大學生，毫不遜色。
電子科主任林維寬與資訊科主任許斐菁這對夫妻檔，是恆商博得佳績的幕後推手，林維寬負責遙控車設計、輪子校正、保養、潤滑等硬體；許斐菁負責教程式，夫妻倆分工合作帶出好成績。
林維寬說，學生賽前1個半月開始集訓，放學後每天留校練習逾1小時，賽前一周假日也到校練習，從不喊苦，有問題還會要求留下來。電子二甲趙凱凡獨得兩面金牌，成績最佳；去年獲金牌的李祐安、初次參賽的張柏彥、新生張淳政都有好成績。校長何峻誠說，在縣府「高科技產業人才培育計畫」補助下，城鄉數位差距漸縮，才能屢創佳績。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言